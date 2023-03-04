校園口罩鬆綁 尊重師生意願

2023/03/04 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕因應疫情紓緩，三月六日起，各級學校、幼兒園、課後照顧中心及補習班實施室內空間「自主配戴口罩」措施，高雄市教育局昨表示，「自主配戴口罩」就是不強迫戴口罩，由師生自行決定，並尊重師生自主意願。

高雄市新上國小校長王彥嵓表示，近日學校將召開防疫小組會議討論，原則上，體育課等戶外活動不戴口罩，室內則尊重老師及學生的自主意願，不會強迫，但持續落實消毒及勤洗手。

教育局表示，三月六日起，實施室內空間「自主配戴口罩」措施，但校園內健康中心或公共運輸工具如校車、幼兒園專用車、接駁車等，仍應配戴口罩。考量學校教學需求，在與學校師生充分溝通並取得共識後，於特殊性場域，如烹飪教室、實驗室或廚房，或部分課程如餐飲實作課、有衛生安全規範的相關課程有相關需求時，學校得自行決定採取配戴口罩措施。教育局並隨時督導校園環境消毒，定期整備防疫物資含備用口罩、體溫量測設備及漂白水等、並依據中央及市府疫情指揮中心最新公告滾動修正學校防疫措施。

教育局說，鑒於國內防疫措施逐漸解封，為提升校園疫苗保護力，減少學校群聚感染風險及師生染疫後中重症機率，會持續加強宣導接種次世代疫苗的重要性，以維護師生健康安全。

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