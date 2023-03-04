市府團明訪日 拚外交拓銷農漁產

熊本市大西一史市長（左）一月訪高、拜會陳其邁市長時合影。（市府提供）

2023/03/04 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁將於三月五日率團出訪日本，除參加亞洲規模最大的東京食品展，也將回訪友好城市熊本縣、市，並安排與日本國會議員、企業拜會，七天行程緊緊緊，希望與日本建立更深厚情誼、更多元互動。

成員涵蓋6局處 13農漁團體

市府指出，這是市長陳其邁連任後首度率團出訪，除持續拓展城市外交，也要為高雄農漁產打開更多通路，為高雄找尋更多機會。

市府訪團由陳其邁親自率團、本月五日出發，成員包括農業、海洋、經發、觀光、新聞、行政暨國際等局處。

七天訪日行程除三月六日在東京出席高雄市主辦的農特產拓銷記者會，更將率高雄十三家農漁團體，參加亞洲規模最大的東京國際食品展，親自推銷高雄優質的農漁產，將蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝、烏魚子等農產強項行銷國際。

陳其邁率團 回訪熊本縣市

三月八日拜訪高雄市友好城市熊本縣、熊本市，熊本縣知事蒲島郁夫、熊本市長大西一史今年一月間曾到訪高雄，並熱情邀約陳其邁市長回訪。

訪團此行將前往熊本城天守閣參觀、企業參訪、觀光交流，期盼進一步深化雙方在產業、觀光上的互動。

三月十日，訪團將走訪九州最大城市福岡，拜會福岡縣知事服部誠太郎。訪團並將參訪在地百年製茶廠，觀摩日本茶廠「一條龍」作業，全力促進高雄與日本更多元交流合作。

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