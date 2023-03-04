全國招商王 去年民間投資708億

岡山行政中心公辦都市更新被列入高市府今年度招商大案。（高市都發局提供）

2023/03/04 05:30

推動促參業務改革 兩年來投資金額飆漲150倍

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府統計去年度重大招商簽約共九案，包括高雄多功能經貿園區特貿三土地都市更新事業、橋頭再生水BTO等案，經財政部認列民間投資金額高達七○八億元，不但是全國第一，兩年來的飆漲幅度更是驚人的一百五十倍。

財政局長陳勇勝說明，市長陳其邁上任後積極推動促參業務改革，成立促參推動委員會、聘請具豐富實務經驗外部專家學者擔任委員，並提供貼近市場、接地氣的專業諮詢，及公開透明的招商資訊。

現2甄審招商案金額達69億

副市長林欽榮擔任召集人，定期召開促參推動委員會議，實質討論解決問題，即時處理跨局處待協調事項，有效加強促參及開發案件推動效率。

陳勇勝進一步表示，依據財政部統計，高雄從二○二○年民間投資金額僅四．七六億元，二○二一增加至七十五億元、二○二二年再大幅成長一百五十倍達到七○八億元，榮登全國招商王。

陳勇勝說，市府今年將持續推動招商，目前廠商參與投標有高雄市舊市議會都市更新事業公開評選實施者、第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置BOT等兩案，正進行評選甄審作業，預估此二案民間投資金額將達六十九億元。

後續尚有5案將陸續公告

此外，今年上半年將公告招商案還有高雄捷運橘線大東站（O13）北側商業區土地開發案」、捷運Y10站聯合開發案、高雄市楠梓再生水BTO案，後續則有左營區機20公辦都市更新及岡山行政中心公辦都市更新等案，將陸續公告。

財政局強調，各案均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等各項區位優勢，歡迎潛在投資人把握機會，提前掌握高雄投資商機，與市府攜手合作，帶動城市及經濟的永續發展。

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