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    首頁　>　高雄市

    《高雄》營區污水排社區 里長促軍方改善

    國防部鳳山通信部隊污水直接排放到苓雅、鳳山一帶社區側溝，造成地方環境惡臭。（記者陳文嬋攝）

    國防部鳳山通信部隊污水直接排放到苓雅、鳳山一帶社區側溝，造成地方環境惡臭。（記者陳文嬋攝）

    2023/03/02 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕國防部鳳山通信部隊周邊大樓林立，卻未完成污水用戶接管，污水直接排放苓雅、鳳山一帶社區，造成環境惡臭、孳生蚊蟲，地方要求儘速完成接管，以改善社區居住環境。

    軍方指接管近期動工 年底完工

    軍方表示，營區已配合市府污水下水道建設，規劃辦理污水用戶接管，國防部已核定今年度預算，委託市府水利局代辦營區污水接管工程，目前已完成規劃設計與發包作業，今將邀市府辦理會勘，工程將於近期動工，預計今年底完工，強調會以身作則，做好敦親睦鄰，配合市府提升區域環境品質。

    高雄市推動污水用戶接管，國防部鳳山通信部隊鄰近鳳山行政中心，營區上百人每日產生大量污水，分別排入北側建軍路、南側光復路側溝，造成苓雅、鳳山一帶社區環境惡臭、孳生蚊蟲，迄今未完成污水用戶接管。

    鳳山區忠義里長李朝清表示，國軍應該要做社會、全民的表率，尤其鳳山營區位於人口密集區，污水未接管直接排放社區，造成社區長年瀰漫異味，要求軍方儘速改善，還給地方乾淨環境。

    水利局：施作專管入污水下水道

    苓雅區地方認為市府致力推動污水用戶接管，民眾主動拆除違建配合市府施工，唯獨軍方迄今未完成污水用戶接管，造成地方環境惡臭、孳生蚊蟲，要求軍方主動完成污水用戶接管，避免造成地方民怨。

    水利局指出，市府受託代辦污水用戶接管工程，總經費二千八百萬元，將重新佈設管線，並從營區施作專管，進入污水下水道，力拚今年十月完工，改善地方環境。

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