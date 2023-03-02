遊「藤枝」人數放寬 228連假逾2300人入園

二二八連假期間藤枝林區人潮爆滿，吸引超過兩千三百多名遊客入園享受森林浴。（林務局提供）

2023/03/02 05:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕海拔一八○四公尺藤枝林區於二二八連假期間，吸引超過兩千三百多名遊客入園享受森林浴，面對人潮不斷，林務局將每日入園人數限制從五百人增至八百人。

人數限制從五百人增至八百人

「排隊接駁人潮一圈又一圈」，林務局屏東林區管理處表示，藤枝國家森林遊樂區於二二八連假期間，從櫻花公園開進十八K門口接駁車流不斷，二月廿五至廿八日有兩千三百六十二人入園，為滿足遊客需求，每天入園人數從最多五百人，增至八百人（見下圖，林務局提供）。

藤枝林區位於桃源區寶山里，有四百多公頃原始闊葉林，全年涼爽雲霧繚繞，被稱為南台灣避暑「小溪頭」、「松濤」，二○二一年八月受盧碧颱風豪雨影響，聯外道路十八·五及十八·二K處崩塌修復中，遊客車輛只能停在園區外櫻花公園停車場，再搭接駁車上山。

傳「非法」接駁影響合約司機

寶山社區發展協會（藤枝）承攬接駁業務，理事長林武雄說，連假期間以廿六、廿七日人潮最多，遊客前往寶山部落吃烤豬消費，憑單據享半價入園，另外，園區每天也保留一百廿個名額供協會攬客。

由於人潮太多，有民眾爆料出現非法接駁影響合約司機的權益；對此，林武雄強說明，有前協會司機開車上山，目前只要是合法車輛皆可從事私人接駁。．

林管處：有營業登記即可接駁

屏東林區管理處指出，藤枝為既有開放道路，凡符合監理規定，合法車輛且有營業登記者都可從事接駁工作。為促進地方觀光保留名額給寶山社區，消費者只要到社區消費，就可憑消費證明免預約入園。

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