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    首頁　>　高雄市

    高雄共融公園受歡迎 將再增150座

    高雄市長陳其邁（中）參觀鳳山機器人主題遊戲場公園，特地戴上鋼鐵人手臂與小朋友同樂。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁（中）參觀鳳山機器人主題遊戲場公園，特地戴上鋼鐵人手臂與小朋友同樂。（記者葛祐豪攝）

    2023/03/02 05:30

    機器人特色遊戲場成打卡熱點、農十六特色公園得排隊進場

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁上任以來，指示工務局啟動卅三座特色遊戲場工程，迄今已完工廿六座，僅剩七座還在施工或驗收階段；未來四年，將再增加一百至一五○座共融公園。

    陳其邁上任已完工廿六座

    高雄第一座以「機器人」為主題的特色遊戲場，位於鳳山五甲新特區七十七期重劃區的「公十二」公園，養工處砸下四千四百萬元，創造六大機器人主題空間，有機器人指揮中心、一八○度旋轉滑梯、磨石子滑梯、立體攀爬架、擎天救援攀爬網及穿越障礙等，小朋友玩上一整天也不膩，去年十一月中開放以來，已成打卡熱點！

    機器人公園大小朋友都愛

    市長陳其邁昨天前往視察，配合機器人公園的特色，他還戴上鋼鐵人手臂，與小朋友玩成一片。附近民眾說，鳳山機器人主題遊戲場開放以來，每到假日或黃昏，擠滿大小朋友，不少家庭還專程從市區開車到這裡「遛小孩」，很受歡迎。

    陳其邁強調，他上任後，特色公園預算增加七．九億，光是鳳山區陸續有公六（五甲社區公園）、自強公園、五甲公園、和德公園等四座新的共融公園，近期就會完工。

    既有公園中增加共融遊具

    陳其邁說，共融公園的需求強，他前天到「農十六」特色公園，現場人山人海還要排隊；未來四年，高雄市會再增加一百至一五○座共融公園，針對社區的需求，規劃屬於社區民眾的公園。

    養工處說明，未來四年再增加一百至一五○座共融公園，絕大多數是在既有公園中，增加共融遊具設施。

    鳳山機器人主題遊戲場公園，是高雄第一座以「機器人」為主題的特色遊戲場。（記者葛祐豪攝）

    鳳山機器人主題遊戲場公園，是高雄第一座以「機器人」為主題的特色遊戲場。（記者葛祐豪攝）

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