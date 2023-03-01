高雄紀念228 家屬怨轉型正義虎頭蛇尾

高雄市長陳其邁（左）、「高雄市二二八關懷協會」理事長王文宏（右）在二二八和平紀念公園獻花。（記者葛祐豪攝）

2023/03/01 05:30

王文宏訴求關上中正紀念堂大門 改為歷任總統圖書館 移除蔣介石銅像

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕高雄市昨天舉行二二八追思紀念儀式，受難者家屬抱怨政府轉型正義的速度虎頭蛇尾；市長陳其邁強調，「歷史可以原諒，但不能忘記」。

高雄追思儀式 管樂團演奏

高市府昨於二二八和平紀念公園舉行二二八事件七十六週年追思紀念儀式，包括市長陳其邁、各級民代、二二八受難者家屬上百人參加。

追思儀式由高雄市管樂團演奏「阮若打開心內門窗」中展開，全場先默哀一分鐘，「高雄市二二八關懷協會」理事長王文宏致詞時質疑，「轉型正義的速度虎頭蛇尾」，王文宏並提出幾點訴求。

首先，中正紀念堂應改成歷任總統圖書館、把蔣介石的銅像移除，還拿出中正紀念堂的模型，抱怨民進黨執政已經七年了，還不能把銅像移除。他呼籲第一步要把中正紀念堂的大門關起來，儀隊移到牌樓。

王文宏說，其次，全國以「中正」命名的學校、道路等應全數改名；第三，兩蔣的遺體應限期處理。

陳其邁強調，「歷史可以原諒，但不能忘記」，七十六年來，台灣人追求民主自由的火種未曾熄滅，市府今年也舉辦二二八草地音樂會、專題影展、講座等，盼藉由相關活動，大家和解向前行，和平守護台灣，也早日落實轉型正義。

陳其邁也提到，希望台灣民眾記取歷史教訓，不要重蹈覆轍，尤其遠在地球的另一端，烏克蘭人民正在捍衛他們的國家民主自由，「民主自由的可貴，需要大家共同團結打拚」。

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