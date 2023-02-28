延續演唱會商機 高雄送夜市券

為留住參加演唱會歌迷，市府規劃「加食延暢」方案，最新一波將推出送商圈夜市券。 （記者葛祐豪攝）

2023/02/28 05:30

新一波「加食延暢」方案 1張票根可兌換3張面額50元商圈夜市券

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄今年四月中旬有廿三場演唱會，估計有四十萬歌迷湧入高雄，為留住參加演唱會的歌迷，市府規劃「加食延暢」方案，最新一波將推出商圈夜市券，每張面額五十元，持一張演唱會票根即可免費兌換三張、一五○元，業者預估能增加夜市約二成的生意。

預估可增加夜市二成生意

為搶占演唱會經濟龐大商機，市府加碼推出「加食延暢」續攤活動，全市十二家百貨及逾百家餐酒館、酒吧及宵夜等店家都祭出各出優惠，憑演唱會票根至指定店家續攤，享招待喝一杯等活動。

可到指定商家或攤商消費

最新一波的「加食延暢」活動，將串聯高雄三、四十處的夜市、商圈，主打商圈夜市券，邀請歌迷享受在地銅板美食。據了解，商圈夜市券每張面額為五十元，只要憑一張演唱會票根，即可免費兌換三張、即一百五十元的商圈夜市券，可到指定的商家或攤商即可消費。

相關細節 預計三月初公布

經發局長廖泰翔表示，商圈夜市券發放相關細節，仍在與各夜市做最後協商，預計三月初公布，趕在三月十八、十九日韓團BLACKPINK演唱會前上路。

大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄則說，演唱會晚上結束後，商圈的商家大都已打烊，商圈夜市券對夜市的助益較大，預估約能增加二成業績。

前晚夜駁二派對 宛如不夜城

此外，隨著愛爾蘭樂團「西城男孩」前晚在高雄巨蛋開唱，市府在駁二規劃的九場「夜駁二派對」也同步登場，憑演唱會票根可兌換免費餐券及飲料券，現場宛如不夜城，高雄市長陳其邁大讚說，「來這裡可體驗高雄最海派的宵夜場」、「越夜越嗨」。

三月起至四月初高雄的演唱會場次相當密集，市府估計，二至四月共將吸引超過四十萬歌迷訪高，多家飯店特定日期已經訂滿，經濟效益約可達七點五億元。

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