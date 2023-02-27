《高雄》228受難者家屬 3/6返要塞司令部追思

壽山營區這棟兩層樓建物，曾是高雄要塞司令部營舍，當年要塞司令彭孟緝在此下令出兵攻打市區。（資料照）

2023/02/27 05:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕二二八事件受難者家屬計畫首度回到前高雄要塞司令部舉辦追思會，參與者、台灣二二八關懷總會理事長王文宏憶及，二○二一年代表受難者家屬在蔡英文總統前演說，當用台語提及「蔣家父子王朝」，講稿竟在現場沒風情況下飛出兩米遠，實在是「遇到靈異事件了」。

為二二八事件鎮壓啟始點

受難者家屬代表林黎彩等人，計畫於三月六日重返一九四七年高雄要塞司令部（現為壽山營區），舉辦佛教及基督教獻花追思儀式，當地曾是七人和平代表團和高雄要塞司令彭孟緝談判破裂地點，也是二二八事件鎮壓啟始點。

王文宏受訪時，拿出手機點閱總統府「二二八事件七十四周年中樞追思紀念儀式」影片，他說，蔡總統參加儀式坐在首排，他接在高雄市長陳其邁後面致詞十分鐘，會場在二二八和平紀念公園戶外沒風，當以台語提到「蔣家父子王朝」，兩張講稿放在透明文件夾，突然無風飛起約半公尺高，掉落在左邊約兩公尺處，趕緊跑過去撿回。

王文宏憶前年致詞講稿飄飛

王文宏點閱影片強調，「你看，講臺上的禮花都沒動，現場沒有一點風」，他撿回講稿完成致詞內容，並以台語振臂高呼口號「台灣就是台灣，咱大家共同來建立真正獨立的國家。」

王文宏（七十六歲）在二二八事件發生當年（一九四七年）出生，出生卅二天，父親王平水時任高雄市印刷公會理事長，應邀前往市府協調糾紛遭士兵槍殺，王文宏直到就讀初中（高雄中學）才首次聽到「二二八」，道明中學畢業後，被王母送到巴西保護安全。

前年二二八追思活動，王文宏用台語致辭提到「蔣家父子王朝」，講稿竟飛起約半公尺。（王文宏提供）

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