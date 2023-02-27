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    高港旅運中心 新創產業享無敵海景

    台灣港務公司將釋出塔樓更多空間給新創產業承租。 （記者李惠洲攝）

    台灣港務公司將釋出塔樓更多空間給新創產業承租。 （記者李惠洲攝）

    2023/02/27 05:30

    3/6啟用 港務公司配合招商 不進駐港埠塔樓

    〔記者洪定宏／高雄報導〕耗資五十億元、興建長達十年的高雄港旅運中心，將於三月六日啟用。這棟擁有無敵海景的「超未來感」建築，備受企業界關注，台灣港務公司決定配合高市府招商，總公司不進駐旅運中心，釋出更多辦公空間，提供新創產業承租、活絡經濟。

    耗資五十億打造 外觀超未來

    台灣港務公司指出，高雄港旅運中心為地下兩層、地上十五層鋼骨構造，樓高六十九公尺，總樓地板面積近兩萬五千坪，主要分為旅運設施、港埠塔樓及地下室，因此僅調派戰情中心及棧埠處等多個單位進駐，以利服務航運界、新創產業及郵輪旅客，並維護航道安全。

    台灣港務公司強調，港埠塔樓原本規劃六樓至十五樓為自用空間，總公司從鼓山區蓬萊路現址搬過去後，再由高雄港務分公司接替，後來為配合「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」開發及高市府擴大招商，決定總公司不進駐旅運中心，釋出更多空間給新創產業承租，活絡經濟。

    相關旅運設施今天完成

    台灣港務公司指出，高雄港旅運中心地下停車場多達七百個汽車停車位，戶外停車場供遊覽車使用，一樓為大廳，二樓包括附屬教保中心、郵輪旅客入出境空間、免稅商店及旅客服務中心，三樓有戶外海岸平台與辦公空間，六樓部分空間已與遠傳電信公司簽約；各樓層其他辦公空間持續規劃，並增強智慧化設施。

    由於三月六日將舉辦啟用典禮，迎接「雙郵輪」進港，高雄港旅運中心正緊鑼密鼓進行工程「收尾」，相關旅運設施預計二月廿七日完成，二月廿八日開放媒體進入查看啟用典禮動線。

    高雄港旅運中心（前）是擁有無敵海景的「超未來感」建築。（記者李惠洲攝）

    高雄港旅運中心（前）是擁有無敵海景的「超未來感」建築。（記者李惠洲攝）

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