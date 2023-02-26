內門宋江陣初賽 連2天登場

陣頭曾於二○二一年停辦，本屆首度開放學校以外團體報名，吸引不少女性參與，圖為內門國小宋江陣走陣。（記者黃旭磊攝）

2023/02/26 05:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕暌違兩年，二○二三內門宋江陣「陣在旅行中」復辦，西螺七崁武術文教基金會等八隊展現氣勢，爭搶武林盟主王者之璽。

「廣邀全國宋江陣陣頭比武」，高雄市長陳其邁昨天在內門南海紫竹寺招待來自雲林、台南等地藝陣愛好者，陳其邁下場舞彩頭帶動醒獅隊伍走陣，並頒贈「功在宋江」匾額給百歲宋江陣師傅何國昭。

陳其邁說，疫後結合總鋪師宋江宴擴大舉辦，即日起到三月八日，一連兩週有遶境、傳統道教宋江拜觀音等習俗活動，歡迎各地遊客在連假期間到訪。

陣頭曾於二○二一年停辦，本屆首度開放學校以外團體報名，吸引不少女性參與，而開幕儀式中，南海紫竹寺文武陣頭用最高規格古禮「青刀巷」列隊迎賓。

大賽昨天起（廿五、廿六日）進行初賽，三月四日決賽，總冠軍將由武林盟主、市府觀光局長高閔琳授予王者之璽，而賽事前三名獎金為八十萬、六十萬及四十萬元，總獎金高達兩百萬元。

大會指出，八隊陣頭包括西螺七崁武術文教基金會、晨曦武藝表演團、國立臺南大學、臺南市立六甲國中、龍武傳藝坊、菁寮國中小聯隊、鳳舞薪傳—西螺鳳山館及樹德傳藝。昨天初賽過程中，六甲國中女學生拿雙斧，動作到位獲副裁判長稱讚，晨曦武藝表演團創新戲劇演出也獲好評。

除了賽事激烈，宋江大宴由內門總舖師掌廚，訂桌熱烈幾乎滿桌，週六日及三月四日再加開近百桌。

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