高雄228草地音樂會 向烏克蘭戰士致敬

超過五千名歌迷支持高雄二二八草地音樂會。（記者黃旭磊攝）

2023/02/26 05:30

〔記者黃旭磊、葉永騫／高屏報導〕高雄二二八草地音樂會停辦兩年後，昨晚疫後首度開放免口罩並可在戶外飲食，超過五千名樂迷在曾心梅低吟「望春風」、邵大倫沉厚嗓音中，大啖麥當勞、喝啤酒，也在「Tell My Father」歌聲中向烏克蘭戰場士兵致敬。

屏菸大武門音樂祭 今還有一場

另，屏菸一九三六文化基地歡慶週年連續二天推出「大武門」音樂祭，昨天開幕由台灣電音教父羅百吉DJ Jerry，以及最能火的雙金饒舌創作歌手熊仔等六組歌手熱情開唱，二十六日還有「嘻哈詩人」蛋堡等六組歌手輪番演唱。而屏東燈節壓軸舞鈴劇場《南島天光》昨晚則在縣民公園登場。

高雄春天藝術節「守住台灣」二二八草地音樂會，昨晚在高雄市立美術館舉行，戶外低溫不到攝氏廿度，草地冷風陣陣不減樂迷熱情，攜帶餐墊就地野餐，聆聽楊智欽指揮高雄市交響樂團演奏、詩人李敏勇與曾貴海朗讀詩文。

現場播放電影「悲情城市」、「超級大國民」動人片段，朱宏昌、曾心梅、邵大倫、翁若珮、戴曉君及天生歌手合唱團感動演唱。

市長陳其邁昨晚八點半許現身獻花，感謝表演者為台灣文化奉獻，樂迷驚喜報以熱烈掌聲。

市府文化局動員維持秩序，局長王文翠説，二二八事件七十六週年，高雄作為事件第一個被武力鎮壓城市，希望藉第八年草地音樂會，傳遞和平弭平歷史傷痕，也致敬友國烏克蘭，希望為自由民主帶來力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法