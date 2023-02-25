《高雄》落實轉型正義 王文宏：用餘生追求

台灣二二八關懷總會理事長王文宏，將用一生追求轉型正義、獨立建國。（記者黃旭磊攝）

2023/02/25 05:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「我今年七十六歲，代表二二八事件發生七十六年了」，台灣二二八關懷總會理事長王文宏出生才卅二天，父親王平水遭槍殺在高雄市府（現高雄市歷史博物館）前，青少年時期被迫遠走巴西和美國，幾年前才返回台灣，將用餘生來追求轉型正義與獨立建國。

父王平水二二八事件遭槍殺

王文宏出生在高雄鹽埕，父親生前擔任高雄市印刷公會理事長，一九四七年三月六日寒流來襲，王平水應邀趕往市府協調糾紛，卻遭士兵有計劃槍殺，身上的金懷錶被洗劫一空，四天後，兄長付完「買屍費」，從五台裝滿屍體牛車上認回屍體，當時，王文宏還在母親襁褓中。

雄中畢業後 母親送往巴西

王文宏回憶，父親走後，母親茹苦含辛養大八名遺孤，成長過程被白色恐怖陰影籠罩，直到就讀高雄中學才聽到「二二八」，還曾在作文時寫下父親在二二八被壞人殺死的字句，驚動校方師長。

由於情治單位不斷監控與騷擾，為避免再遭迫害，王文宏雄中畢業後，母親只好將他送到巴西投靠兄長，隔年再到美國求學並加入全美台獨聯盟，還參與策劃刺殺蔣經國的「鎮山計畫」。

赴美求學入全美台獨聯盟

留洋期間，王文宏也前往日本，成為已故「獨立台灣會」創辦人史明的弟子；王文宏說，與史明老師相識於一九六九年，多年在東京西池袋新珍味餐廳樓上，單獨面會老師學習社會主義思想。

王文宏認為，台灣早在清末就被割讓給日本，二戰後，蔣介石以中國戰區領導人身分派陳儀接收日產，也派盧漢前往越南，「為何越南不稱為中國領土，台灣卻是？」

批北市長蔣萬安未真誠道歉

談到台北市長蔣萬安想參與台北市二二八紀念活動，王文宏氣憤指出，蔣萬安自稱蔣家第四代，卻未真誠道歉，「二二八元凶還在中正廟堂接受膜拜，怎麼可能讓他參加」。

王文宏強調，二○一七年後返台定居，曾當面向蔡英文表達轉型正義訴求，但執政黨至今並未落實轉型正義，中正紀念堂蔣介石銅像還沒永久關閉，慈湖及大溪陵寢也沒移置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法