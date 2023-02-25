高雄港第七貨櫃中心 5/1營運

第七貨櫃中心營運後，可鞏固高雄港海運樞紐地位。（臺灣港務公司提供）

2023/02/25 05:30

〔記者洪臣宏、丁奕／綜合報導〕高雄港第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地完工，第一期新購橋式起重機、門式機等機具一月間抵港，長榮海運預計今年五月一日正式營運。臺灣港務公司指出，將為高雄港站穩東亞重要貨櫃港口戰略位置第一步。

臺灣港務公司於二○一一年起推動「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，其中高雄港第七貨櫃中心計畫期程從二○二○年起至二○二三年底，分為兩期共十二標工程，其中四標已完工，其他工程陸續進行中，截至今年一月整體工程進度七十二點九七%，超前二點零二%。

臺灣港務公司指出，第七貨櫃中心具五座水深十八公尺的新式深水碼頭，碼頭總長度達二千四百一十五公尺，縱深七百公尺，櫃場腹地一百四十九公頃，其中第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地去年六月廿二日交付長榮海運，正進行機具搬遷及系統建置等營運前準備，第二期S3A至S1碼頭及後線場地預計於今年六月交付。

長榮海運公司自一九八六年起在高雄港經營專用貨櫃碼頭，目前承租七十九至八十一及一百一十五至一百一十七號共六座碼頭，二○二二年貨櫃裝卸作業量逾三百萬TEU，為高雄港最大貨櫃航商。

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