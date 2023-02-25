《高雄》捷運通商場 漢神插旗凹子底站旁

漢神將進駐「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」，圖中左起依序為漢神購物中心董事長侯嘉騏、高市經發局長廖泰翔、國揚集團創辦人侯西峰、高雄市長陳其邁、富邦金控董事長蔡明興、高雄市副市長羅達生。（記者葛祐豪攝）

2023/02/25 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕漢神百貨將進駐「富邦人壽捷運凹子底站旁商業區開發案」，成立高雄第三店，引進八百家國內外品牌，將有捷運直接連通至商場，預計二○二七年開幕。

漢神百貨與富邦人壽簽約進駐

富邦人壽位於博愛、大順路口「捷運凹子底站旁商業區開發案」基地，於去年開工，規劃興建地下六層、地上四十八層，開發總面積十五萬坪的複合型園區，預計二○二六年完工。

漢神百貨先卡位，昨與富邦人壽簽約進駐，雙方合作的百貨商場，位於地下三樓至地上八樓，商場租賃面積四萬五千坪，並有二千五百個汽車、五千個機車停車位。

陳其邁盼成為北高雄發展座標

高雄市長陳其邁在簽約儀式上表示，此開發案交通便利，有捷運及輕軌經過，加上附近的義享天地A、B館，未來將成為北高雄戰略發展的座標。

國揚集團創辦人侯西峰強調，持續深耕高雄，見證高雄城市發展，繼第三代台中店後，如今要在高雄打造漢神第四代旗艦店。

富邦金控董事長蔡明興透露，此開發案面積達十五萬坪，他一度擔心量體太大，當年陳菊市長還特地邀請他南下視察，最後才決定投標；等二○二六年完工後，國際大廠陸續進駐高雄，A級商辦、飯店、賣場需求會更多。

漢神總經理南野雄介強調，漢神高雄第三店將打造全台首創的國際化全方位複合式商場，預計引進近八百家國內外品牌，加上有捷運直接連通至商場內的最大優勢，預期可吸引大量人潮，屆時也將與不遠處的漢神巨蛋，做好市場區隔。

擬引進近800家品牌 2026年完工

除了漢神，三地集團「高雄海洋館」、及柏文旗下「健身工廠」、「人體工房」、 「S klub 兒童體適能俱樂部」全部整合的旗艦館，也將進駐「富邦人壽捷運凹子底站旁商業區開發案」。

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