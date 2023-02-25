《高雄》連假防塞車 佛陀紀念館周邊交管

二二八連假期間，大樹區舊鐵橋濕地公園週邊，仁武分局廿五日至廿八日上午九時至下午七時派員疏導交通。（記者洪臣宏攝）

2023/02/25 05:30

大樹舊鐵橋溼地公園、義大世界等熱門景點 也有疏導措施

〔記者洪臣宏、黃佳琳／高雄報導〕二二八和平紀念日四天連續假期今天開始，佛陀紀念館、大樹舊鐵橋溼地公園、義大世界等觀光景點勢將遊客如織，連假期間仁武分局將加強國道十號交流道周邊幹道澄觀與仁林路口、澄觀與水管路口及觀光景點交通疏導，以保持交通順暢。

啟動防酒駕、危險駕駛專案

高市警察局為確保民眾假期平安出門、廿五日起啟動防制酒駕、危險駕駛專案機制，市警局十七個所屬分局連續三天全時段編排快速打擊犯罪警網，針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務。

台廿九線封閉三缺口 禁止迴轉

仁武分局指出，在佛陀紀念館部分，管制時間廿五日至廿八日的上午八時至下午五時，管制措施包含台廿九線（統嶺溝北側人行景觀天橋起至興田路段止）沿線三處缺口封閉禁止車輛迴轉，至新舊省道路口始開放車輛迴轉；統嶺溝南側便道與興田路則實施單行管制。

佛陀紀念館周邊停車資訊，北上車輛將引導至統嶺社區停車場，南下車輛引導至佛陀紀念館或問道堂停車場；離場資訊部分，統嶺社區停車場將引導由低水護岸便道以北向單行至佳香餐廳出口離場。

建議民眾多利用大眾運輸工具

大樹舊鐵橋溼地公園週邊，仁武分局廿五日至廿八日上午九時至下午七時派員疏導，永豐餘造紙研究中心前方九曲路段禁止汽車進入，屆時並將加強周邊違停拖吊。

因應連續假期車潮，仁武分局建議民眾多加利用大眾運輸工具，欲前往佛陀紀念館（另有高鐵左營站哈佛快線）或大樹舊鐵橋的民眾，可以在鳳山捷運站搭乘「大樹祈福線」或8010客運，前往義大世界的民眾可以運用高鐵左營站8501義大客運。

市警局將針對十一大風景區（駁二特區、西子灣、壽山動物園、旗津風景區、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、佛陀紀念館、大樹舊鐵橋、藤枝二集團櫻花公園）全天候加強監控車流及尖峰時段交通疏導管制措施。

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