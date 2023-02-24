伍厝自辦重劃 擬剔除不同意地主

高雄市第74期大寮區伍厝自辦市地重劃區部分地主不願參加重劃，昨天再度抗議。（記者洪臣宏攝）

2023/02/24 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市第七十四期大寮區伍厝自辦市地重劃區遭八十六名地主反對，紛擾八年，市府去年九月間核准實施市地重劃，引發多次抗爭；高市府昨天邀地主、重劃會協調，地主砲聲隆隆，高市地政局決議請重劃會研擬剔除不同意地主，化解火爆氣氛。

86人反對 紛擾8年多次抗爭

高市地政局昨天在大寮區地政事務所舉辦四場協調會，但高雄市第七十四期自辦市地重劃區自救會多數成員及其他自辦重劃區居民聞訊聚集，他們拿著「停止掠奪家園」、「護祖產、保家園」等牌誌，在場外高呼口號表達反對。

政大地政系教授徐世榮到場聲援，他指出，現行自辦市地重劃只要透過相對多數決，就可以掠奪相對少數人的財產權與生存權，這是多數暴力，而且牴觸憲法。

地政局強調照顧弱勢 尊重意願

協調會上逐一唱名讓地主表達意願，全部都回答「不同意」，地主們激動發言，指家族已經在當地生活了好幾世代，突遭侵門踏戶強行重劃，家園周邊最近竟然出現鑑界標誌，擔心市政府與重劃會合謀強行拆除家園。

主持會議的高市地政局副局長張文欽一再強調，會以照顧弱勢為優先，也要尊重地主意願，將請重劃會研擬剔除不同意的地主，地主才悻悻然離去。

重劃會：如土地位在邊陲可剔除

重劃會主席吳鉛凡澄清，依高市府指示依法重劃，目前尚未完成程序，也還未動工，至於是否剔除不願參加的地主，他僅說看都市計畫，目前無法說明。重劃會副總鍾國寧進一步說明，能否剔除要看地形，如果土地是在邊陲、不影響公共設施施作，可以剔除。

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