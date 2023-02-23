大林燃氣機組更新改建 環評通過

台電計畫在高雄大林發電廠，新增2部總裝置容量140萬瓩的燃氣複循環機組。（資料照）

2023/02/23 05:30

環委建議台電自建天然氣接收站 大林蒲配氣站供民間使用

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台積電進駐高雄、核三廠除役，用電量吃緊。為穩定南部供電，台電提出「大林發電廠燃氣機組更新改建計畫」，計畫新增二部總裝置容量一四○萬瓩的燃氣複循環機組。環委建議台電，在高雄港區自建天然氣接收站，既有的中油大林蒲配氣站提供民間使用，環委們無提出其他意見，全案通過環評大會審查。

計畫新增二部燃氣複循環機組

經濟部說明，該計畫是從電力供需平衡來考量，因應大林電廠五號機、核三廠等相繼除役，供電量吃緊；加上高雄多個產業園區持續成長、高雄捷運延伸線計畫，及半導體產業聚落等用電量增加，都會造成南部的用電缺口。

台電表示，希望新增二部一四○萬瓩的燃氣複循環機組，穩定南部供電，天然氣供應將沿用既有天然氣管線，由中油大林蒲配氣站供氣，主要發電設施預計一一六年六月完工。商轉後預計可減少全廠氮氧化物年排放量可從三二八七公噸降到二五○一公噸，有助空氣品質。

環委直言，不是很支持這麼大的天然氣改建計畫，但配合政府的能源計畫，建議台電在高雄港區自建天然氣接收站，中油的大林蒲配氣站則可以提供民間使用，希望台電審慎考慮在大林發電廠附近設置天然氣接收站。經濟部則回應，中油進口的天然氣有八成都是提供電業使用，如果台電要自建天然氣接收站需要做更細部的檢討。

市府要求至少增植一千株植栽

另外，高雄市政府代表要求，台電在廠區鄰近的南星路、林園區及小港區新增至少一千株喬木、灌木植栽。台電承諾比照辦理。環評大會上，環委們則無提出其他意見，全案通過環評大會審查。

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