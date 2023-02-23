鳳山鎮北里設儲能場 里民反對

全國最大儲能場與旁邊加油站相距約四十公尺。（記者陳文嬋攝）

2023/02/23 05:30

里長不滿等不到召開說明會通知 業者允3/5舉行

〔記者陳文嬋、黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕全國最大儲能場將落腳高雄市鳳山區，緊鄰的鎮北里民連署反對，里長趙志成一月份請市府開說明會，局處互踢皮球不歡而散，會中決議三月五日再開，卻等不到開會公文，昨發文請市長陳其邁出席，市府經發局表示會再向居民說明相關法規。

三地集團等企業合資七十億元在鳳山區新建全國最大的單一儲能案場，預定明年第一季完工。三地集團表示，今年元月首度與居民溝通，地方認為資料不足有疑慮，將在三月五日再舉辦說明會，提供更詳細資料讓居民瞭解安全資訊，願保持公開透明態度持續與居民對話，期待化解疑慮。

經發局︰會說明相關法規

市府經發局昨表示，三月五日的說明會將派員出席，向居民說明儲能案場應遵循法規、國家標準與相關申設程序，要求業者公開說明具體規劃及法規落實。

該儲能場位於鳳仁路舊高旗工商校地，距離五千八百多戶的鎮北里僅八十公尺，相隔四十公尺還有加油站，卻未經鎮北里民同意，引發反彈。

地方憂殃及一旁加油站

里長趙志成表示，地方質疑儲能場安全性，平時釋放電磁波、輻射，憂心影響身體健康，且旁邊還有加油站，一旦發生火警，不但滅火困難度高，恐產生有毒氣體，後果不堪設想，「市府不能為了招商，讓居民活在恐懼中」。

趙志成說，一月十五日市府召開說明會，經發局、都發局、台電派員與會，三地集團宣稱安全無虞，但居民不認同財團說法，與會三個單位均否認是主管機關，還互踢皮球稱對方核准設立，最後不歡而散，第二次說明會即將舉辦，至今都沒有市府的開會通知，他已經發文給市長辦公室及市府相關局處，請陳其邁三月五日親自出席。

趙志成近日也發動里民連署，表達反對到底，要求儲能場遷移到人煙稀少地點，否則不排除抗爭。

地方擔心安全反對到底。（記者陳文嬋攝）

三地集團將於鳳山區舊高旗工商校地打造全國最大儲能場。（記者陳文嬋攝）

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