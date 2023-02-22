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    首頁　>　高雄市

    中山、高大合併案 校名成關鍵

    2023/02/22 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕中山大學與高雄大學兩校再傳重啟合併協商，中山大學堅持合併後校名維持「國立中山大學」，高雄大學昨天召開校內說明會，師生意見包羅萬象，高雄大學校長陳月端表示，尊重各方意見，合併案將與中山大學取得共識之後，再對外說明。

    高大昨召開校內說明會

    高雄大學說明會昨天在校內召開，陳月端強調會全力推動合校，她將不連任校長，並以身為法律人及當初校長競選時的承諾，在合校的議題，依法保障高雄大學教職員工生及校友的權益外，並向外開展資源。

    與會師生發言踴躍，大多肯定合校提案，但部份師生對於合校仍存疑慮，質疑中山大學未能展現誠意。有老師說，可以用中山大學校名，但未來中山要全部搬來高大，廣大的校地足以發展為一流大學。

    也有老師認為，兩校合併談了十八年沒進展，就是校名談不妥，這次應該是最後一次機會。

    學生代表指出，針對合校議題，學生會回收約一千五百份問卷，同意者有九百六十九人、反對者有一八六人，仍有疑慮有三五八人，反對以中山大學為名者有三四六人。

    高雄大學表示，將擇期再召開臨時校務會議，針對中山大學所提合併後以中山大學為名，進行討論，如果通過才會進一步組推動工作委員會，否則此案就此打住。

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