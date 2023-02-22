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    田寮近3萬斤大龜王 8歲童迎回

    年僅八歲的朱子睿，昨晚歷經兩輪擲筊競賽，歡喜迎回價值百萬元的大龜王。（記者蘇福男攝）

    年僅八歲的朱子睿，昨晚歷經兩輪擲筊競賽，歡喜迎回價值百萬元的大龜王。（記者蘇福男攝）

    2023/02/22 05:30

    〔記者蘇福男、陳文嬋／高雄報導〕昨天農曆二月初二土地公生日，田寮區崗山頭大南天福德祠舉辦價值百萬元的大龜王乞龜活動，歷經十二個鐘頭擲筊，最後由在地年僅八歲的朱子睿迎回大龜王。

    歷經12小時擲筊 最後朱子睿勝出

    大南天福德祠大龜王今年重達二萬九九八七台斤，價值百萬元，由白米、白糖、小金龜和餅乾組成，乞龜活動昨從上午九點持續進行到晚上九點，計有三人連續擲出七筊杯，取得進入第二輪決賽資格，但其中一人放棄，最後由朱忠成、朱子睿兩人再次擲筊一決勝負。

    朱忠成和朱子睿都是阿蓮在地同家族的族人，年僅八歲的朱子睿率先擲筊，他連續擲出三筊杯，隨後擲筊的朱忠成則擲出兩聖杯、一笑杯，朱子睿創下大南天福德祠最年輕的大龜王得主。

    大南天福德祠每年農曆二月初二土地公生日，依例舉辦乞龜擲筊活動，今年廟方準備了男女如意珮項鍊、小金龜、金雞、八仙彩、壽龜、餅龜（糖果）、麵粉酥和風片龜，並備有八百份、每份六百元的發財金，供信眾乞求。

    鳳山搏金龜 簡錦輝12聖杯贏最大獎

    此外，鳳山區過埤里福德宮推出擲筊搏金龜、金元寶活動，從農曆春節一直熱鬧到土地公生日，吸引三千五百多人試手氣。昨晚進入決賽大PK，擲筊最多是十聖杯有三人，歷經二度決賽，由六十三歲信徒簡錦輝勝出，總計擲筊十二聖杯，贏得最大獎五錢金龜，他感謝土地公賜福。

    十一歲男童陳品睿與他的姨婆楊麗華奪下二錢金元寶，陳品睿開心表示要把金元寶當作紀念。

    田寮區崗山頭大南天福德祠重達2萬9987台斤的大龜王，昨晚歷經12小時擲筊，最後由年僅八歲的朱子睿迎回。 （記者蘇福男攝）

    田寮區崗山頭大南天福德祠重達2萬9987台斤的大龜王，昨晚歷經12小時擲筊，最後由年僅八歲的朱子睿迎回。 （記者蘇福男攝）

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