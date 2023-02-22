228連假 高雄市區車流將增1成

內門宋江陣活動昨下午在高市府前廣場宣布復辦，現場並邀來傳統武陣代表內門國小宋江陣現場演出。 （記者李惠洲攝）

2023/02/22 05:30

交通局運用大數據預測主要景點車流量 並推估高速公路周邊幹道車多時段

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕二二八連續假期將吸引各地遊客來高雄觀光，高市交通局根據大數據，預測主要景點車流量可能增加情況，並推估高速公路周邊幹道車多的時段，連假第一天二月廿五日將出現中北部返鄉車潮，廿六、廿七日為市區旅遊高峰，旗津、駁二藝術特區、壽山動物園等車流將比一般假日增加一成左右，呼籲遊客多利用公共運具。

公布各景點預估車流高峰時段

交通局公布連續假期各景點的車流高峰預估時段，壽山動物園為上午十至十二點、下午兩點至五點，駁二及旗津為下午兩點至晚上八點，旗山及美濃為每日上午十一至十二點、下午三點至六點，佛光山（佛陀紀念館）於上午十至十二點、下午五點至八點。

二二八連假第一天，高速公路邊幹道可能壅塞時段為東向往國道為上午十至十二點、下午三點至七點，西向往市區則為上午十至十二點、下午四點至八點。

4天連假 捷運採用假日時刻表

因應二二八連假的交通，捷運原則上四天都採用假日時刻表，尤其廿五至廿七日三天，會有加班車待命，因應突發人潮，最密班距約為四至六分鐘；輕軌則增加兩部車營運，另也有兩部加班車待命，最密班距約六至七分鐘。

內門宋江陣25日登場 冠軍獎金80萬

此外，今年內門宋江陣活動將於二月廿五起至三月八日在內門南海紫竹寺登場，睽違三年的創意宋江陣頭大賽將復辦，冠軍獎金高達八十萬，邀請大家二二八連假到內門看陣頭、吃辦桌、遶境趣。

市府祕書長郭添貴表示，創意宋江陣頭大賽今年再度登場，二月廿五、廿六日進行初賽，三月四日決賽，精彩可期；南海紫竹寺主委湯富隆表示，以觀音信仰為主的「羅漢門迎佛祖遶境」，獲文化部指定為國家重要民俗，將於三月五日至八日登場。

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