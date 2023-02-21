215所公幼延長課後照顧 7月起開辦

市長陳其邁（後排右三）與幼兒園師生在戶外一起跳帶動操。（記者李惠洲攝）

2023/02/21 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市從今年七月起，全市二一五所公立幼兒園全面開辦延長課後照顧從下午四點到下午六點，寒暑假課後照顧則是從上午八點至下午六點，家長收費每小時不超過五十元，其餘經費差額均由市政府負擔，市府每年挹注五千七百萬元經費，預估受益幼兒至少一萬二千餘人。

平日下午4點至下午6點

市長陳其邁、教育局長謝文斌昨參訪市立前金幼兒園，宣布公幼開辦延長照顧，陳其邁也與師生在戶外跳帶動操，體驗多元課程活動。

寒暑假上午8點至下午6點

陳其邁表示，平常學期時間課後照顧將從下午四點延長到下午六點，寒暑假課後照顧從上午八點到下午六點，延長照顧最高收費是每小時五十元，其他費用全由市府負擔，大幅度減輕年輕爸媽的負擔。

家長收費每小時不超過50元

陳其邁說，高市公共化教保服務已達四成，希望明年能達到四十五％，提供更好且家長能負擔的教保服務；另前金幼兒園也增加兩班二歲專班，增加卅一個名額。

教局每年挹注五千七百萬經費

教育局表示，全面延長照顧政策，每年挹注五千七百萬元經費，預估受益幼兒至少一萬二千餘人，將提供幼兒豐富多元的統整性活動，例如體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等，今年延長照顧開辦率可達一百％，幼兒照顧不打烊，讓家長安心兼顧工作。

教育局說，家長於學期間課後繳費每月不超過二二○○元，寒暑假每小時不超過五十元，低收、中低收入戶等經濟弱勢家庭可再減免。

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