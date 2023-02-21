爭取行人路權 民團籲用交通罰鍰

從凹子底捷運站出來走在大順路上，人行道狹小、地面破碎，十分不友善。（記者葛祐豪攝）

2023/02/21 05:30

每年進帳15億可提撥3% 約4500萬元 改善「痛苦路段」缺失

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣「行人地獄」情況引起重視，民間社團昨天點名高雄幾處「痛苦路段」，呼籲市府從每年十五億元的交通罰鍰中，提撥三％改善行人路權。

欠缺「行人專用時相」

「高雄市行人路權促進會」理事長林于凱昨列舉高雄行人的「痛苦路段」，點名捷運巨蛋站及中央公園站，附近大路口欠缺「行人專用時相」；捷運西子灣站到鼓山渡輪站、捷運三多商圈到獅甲國小站，則欠缺連續的人行道；榮總及高醫附近的人行道不是被占用，就是沒人行道可走。

人行道凹凸不平、不連續

養工處每年編列人行道改善預算約一．○二億元、交通局只有二一六萬元；林于凱呼籲，每年約十五億元的交通罰鍰應專款專用，提撥三％約四千五百萬元，用來改善行人路權，特別在捷運輕軌站及醫院、學校周邊要優先改善。

中山大學公共事務管理研究所所長彭渰雯強調，人行道最大問題是凹凸不平、不連續，也充滿障礙物，她疾呼未來人行道別再規劃機車停車格。

「小金魚親子共學協會」創辦人吳亭君說，從凹子底捷運站出來走在大順路上，人行道地面破碎、騎樓堆滿雜物，行人被迫走到馬路上，非常不友善；「標線改造台灣路」粉專小編劉冠頡舉例，半年前與交通局一起改造的楠梓區德祥路，透過空間合理分配，設立標線行人行道，一天內就施工完成。

交局指持續推動人行道改善

對此，交通局長張淑娟表示，相關局處持續推動人行道改善，今年預計再增二千五百公尺；陸續完成十三所校園通學步道改善，將加倍申請營建署補助，未來所有新闢道路、重劃區道路，均將人行道納入基本設施。

針對機車退出人行道，交通局強調近五年配合十大重要幹道、十五所市立學校人行環境改善工程，同步執行機車退出人行道，共四十二路段，長度達三四公里，未來將持續辦理。

「高雄市行人路權促進會」呼籲市府從每年十五億交通罰鍰中，提撥三％改善行人路權。 （記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法