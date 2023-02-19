國際郵輪來台 高雄港航次最多

高雄港旅運中心預計3月6日啟用，國際郵輪產業蓄勢待發。（記者李惠洲攝）

2023/02/19 05:30

名勝世界壹號 選定高雄、香港作雙母港 將吸引東南亞旅客

〔記者洪定宏／高雄報導〕疫後解封，台灣迎接國際郵輪再傳捷報，高雄港、基隆港、花蓮港等三大國際港口，今年已預報國際郵輪達一七四航次，旅客突破廿八萬人次，以高雄港的航次最多。

四月四日起開辦準定期航線

高雄港務分公司指出，名勝世界壹號郵輪將於四月四日開始，以高雄港及香港為「雙母港」，開辦準定期航線，讓從香港出發的國際人士，搭郵輪到高雄停留數日再離境，等市場成熟後，再擴大為定期航線，預估可吸引東南亞旅客飛往香港，再搭郵輪到高雄。

嶄新的高雄港旅運中心將在三月六日啟用，當日上午有七海探索者號及威士特丹號「雙郵輪」抵達，堪稱國境解封的「見面禮」。

台灣港務公司團隊去年已出國「攬客」，承諾減免旅客服務費及碇泊費，降低郵輪成本，大幅提高國際郵輪來台意願，截至昨天，今年已預報一七四航次，國內外旅客超過廿八萬人次。

本港估今年旅客約13.5萬人次

目前高雄港預報母港八十二航次、掛靠港十一航次、旅客約十三．五萬人次；基隆港母港卅一航次、掛靠港四十一航次、旅客約十四萬人次；花蓮港掛靠港九航次、旅客近一萬人次。

據了解，雲頂香港郵輪公司債務清算後，原新加坡雲頂集團另成立名勝世界郵輪公司，以回租方式取得郵輪營運權，其中名勝世界壹號就是曾經來台的探索夢號（約七點五萬噸），可搭載一千八百多人，該郵輪首度以高雄及香港為「雙母港」，如果後續成為固定航班，預計今年底前每週一、四於高雄港作業。

日本郵輪部分，郵輪業者正在評估規劃今年十一月以後，重新安排日本郵輪載日本團到高雄，明年上半年擴大為中大型郵輪，可能增加停靠澎湖。

名勝世界壹號將首度以高雄及香港為「雙母港」。（名勝世界公司提供）

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