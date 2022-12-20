日國會議員27日抵高 向安倍銅像獻花

保安堂主委張吉雄表示，廟方將打造安倍晉三紀念銅像由台灣政府致贈日方。（記者陳文嬋攝）

2022/12/20 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕日本十三名國會議員將於本月二十七日到高雄市鳳山區紅毛港保安堂，向前日本首相安倍晉三銅像獻花，外交部已通知廟方行程，廟方將製作安倍晉三紀念金幣迎賓，後續打造同款紀念銅像致贈日方，展現台日友好情誼。

鳳山區紅毛港保安堂是台灣唯一供奉日本軍艦將士廟宇，與日本往來密切，前日本首相安倍晉三遭槍擊身亡令人不捨，廟方感念安倍晉三生前力挺台灣，打造安倍晉三等身比例高一七○公分紀念銅像，並以奇石雷射雕刻安倍晉三親筆「台灣加油」，規劃百萬真柏相伴紀念花園，紀念台灣永遠的朋友。

安倍晉三紀念銅像落成啟用後，許多民眾追思、打卡留念，日本官方、民間團體多人來台獻花，包括宮崎縣議會日台友好議員連盟會長星原透、自立憲法制定沖繩會議副會長當山正範等。

廟方主委張吉雄表示，當山正範等六人上月中來台獻花，看到台灣人因為感謝安倍晉三，打造紀念銅像而感動落淚，當場致電日本國會議員，進而促成議員組團此行，廟方將製作安倍晉三紀念金幣及日本軍艦造型紀念酒迎賓。

值得一提的是，安倍晉三銅像神韻唯妙唯肖，張吉雄稱日方有意向廟方購買，想擺放日本憲政紀念館，表彰安倍晉三推動憲政改革貢獻，廟方向日方表示不用購買，安倍晉三銅像要留在台灣紀念，讓台灣人紀念永遠的朋友，廟方會打造同款安倍晉三銅像送給日方留念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法