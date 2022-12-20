土水職人蘇清良 獲文化部認證人間國寶

從事土水行業逾一甲子，古蹟修護經驗豐富的「良伯」蘇清良，文化部認證為「人間國寶」。 （高雄市立歷史博物館提供）

2022/12/20 05:30

從事土水行業一甲子 修復逾卅件古蹟、文化資產

〔記者蘇福男／高雄報導〕從事土水行業超過一甲子、古蹟修護經驗豐富的「良伯」蘇清良，被文化部認證為「土水修造技術」重要文化資產保存技術保存者，是高雄市首位榮列「人間國寶」的專業職人。

專業職人列人間國寶 高市首位

出身高雄湖內的蘇清良，十六歲拜師學做土水，一九九八年因緣際會參與台北公會堂修護，轉而投入文化資產修護，至今逾廿年，參與過的修復案超過卅件，包括台灣總督府交通局鐵道部、新竹州廳、霧峰林家、

恆春古城和高雄鳳儀書院等。

兼擅修造傳統漢式及洋式近代建築

高雄市立歷史博物館表示，土水修造技術包含漢式傳統建築及和洋式近代建築兩大系統，蘇清良是少數兼擅兩大系統的匠師，具完整保存文資的技術能力。

蘇清良從土水師轉型成從事古蹟修復的匠師，經歷蔚為傳奇，二○二一年他擔任「抹壁」、「鋪瓦」傳習課程講師，帶領學員完成崇聖祠後方建物整修，更收孫子蘇建銘為徒，蘇建銘也不負所望，取得文化部傳統匠師資格，今年祖孫師徒一起參與高市歷史博物館塔頂修繕工程。

蘇清良說，外行人看古建築只看外表，他看到的是建築線條美和先人的建築智慧，恆春古城樓使用的「三合土」，包括土、沙、糯米、石灰、黑糖，有的加上稻草、粗糠和海草，調配這些材料就是大工程，他把古蹟修復當成藝術，「修舊如舊，彷彿再生」為最高境界。

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