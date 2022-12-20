壽山動物園試營運 前3天人次破萬

白犀牛在觀察廊前展現自然姿態。 （高市觀光局提供）

2022/12/20 05:30

動物內舍大升級 籠舍打開天窗 建構高挑的山屋引入陽光 遊客大都給予正面評價

〔記者葛祐豪／高雄報導〕斥資五億元整修的壽山動物園上週五起試營運，在人流控管下，前三天吸引破萬人參觀，也讓動物逐漸習慣人群回歸，遊客大都給予正面評價。

觀光局指出，壽山動物園將友善動物區的動物內舍大升級，是此次改造的重點，地坪全部翻新並改善排水，將排水溝改設在獸舍外的作業通道上，提高獸舍的乾燥與舒適度；既有籠舍也打開天窗，建構高挑的山屋引入陽光，可增加六十五%的通風效率。

空中廊道擴張網 降低對動物干擾

社團法人台灣靈長類協會理事陳厚均肯定說，動物園改建後，讓遊客利用不同角度，體驗動物生活的不同面貌，當空中廊道穿越動物展區時，兩旁的不銹鋼擴張網高度隨之提升，藉此隱藏遊客的出沒，降低對動物的干擾影響。

限制入園人數 讓動物逐漸習慣人群回歸

壽山動物園的動物約有超過一年半的時間，未接觸到大量人潮，試營運期間因此採預購門票制，平日限額兩千張、假日三千張，國小以下同學則免費入園，統計從上週五以來，前三天吸引破萬人參觀，人潮不會擁擠，能讓動物逐漸習慣人群回歸。

不過，也有民眾對壽山動物園改造後不是很滿意，一位動物認養人在網路發表心得，只給新的壽山動物園打七十分，他強調一些動物的環境依然老舊。

對此，觀光局長周玲妏強調，動物園試營運期間，「會越做越好，一天會比一天進步」。

民眾在壽山動物園開心與紅毛猩猩「阿宏」合影。（高市觀光局提供）

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