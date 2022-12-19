《高雄》正副議長挺藍挺綠？無盟:等人選底定

高市正副議長選戰膠著，「無盟」表示要等藍綠人選都確認後再評估。（記者王榮祥攝）

2022/12/19 05:30

藍綠均未過半 無黨團結聯盟三席與另名無黨籍議員成為關鍵

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市正副議長選戰倒數七天，國民黨與民進黨人選仍未定，被視為關鍵的無黨團結聯盟昨指出，須等藍綠雙方人選底定後、黨團才能評估。

無黨與小黨有五席親綠

下屆高市議會六十五席，國民黨廿九席、民進黨廿七席、無黨與小黨共九席，藍綠都未過半情況下，需爭取無黨與小黨多數支持才能勝出，九席當中有五席被視為與綠營友好 、支持綠營機會大，無黨團結聯盟三席與另名無黨籍議員，成為關鍵中的關鍵。

無盟總召：都曾接觸尚未決定

無盟總召朱信強昨表示，藍綠雙方傳出各有兩人有意競逐議長，但人選都還未定，目前無法對此表態，須等藍綠人選底定後，無盟才有依據討論如何投票；他也坦言與雙方都曾接觸，但目前尚未決定立場，同時強調無盟不會干涉藍、綠內部競爭。

藍營正副議長今應繳出同意書

國民黨高市黨部上週曾邀有意願競逐下屆議長的現任議長曾麗燕、副議長陸淑美磋商，初步決定各自努力爭取黨籍議員與無黨議員，誰能獲得較多同意書、即代表國民黨參選，預計今天應繳出。

綠營：會推派最強組合爭取過半

民進黨高市黨部說明，目前人選還無法底定，有意願者仍在努力爭取其他黨籍議員與無黨籍議員支持，但無法確認何時可協調出人選，並重申會推派最強組合，讓綠營在議會過半，與市長陳其邁一起再拚四年。

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