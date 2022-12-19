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    首頁　>　高雄市

    《高雄》跨年演唱會周邊 三階段交通管制

    2022/12/19 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕「2023高雄跨年—亞灣未來市演唱會」重返時代大道舉行，市府規劃多項交通管制及疏運措施，包含夢時代周邊道路將實施三階段交通管制、捷運與輕軌加密班次，其中兩站輕軌實施人流管制，包括C4-凱旋中華站、C5-夢時代站，捷運延長至元旦凌晨二點，輕軌延長至凌晨一時卅分，演唱會場周邊不提供停車位，交通局規劃「橘線文化中心站」免費接駁車。

    時代大道廿一日起管制通行

    交通局表示，配合「舞台搭設」的時代大道，自中山路至成功路段間，廿一日起管制通行，卅一日跨年活動當天，周邊區域道路包括復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路以東區域，卅一日下午十五時起，跨至元旦清晨一時卅分，實施三階段交通管制。

    當天十五時起周邊交管禁停車

    交通局強調，為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締，會場周邊實施交通管制，且無停車空間，跨年民眾多利用捷運進出會場，市府也提供免費接駁車，設在橘線文化中心站，進場服務時間為當日廿二時至廿三時，散場服務時間當日廿三時卅分至凌晨一時，民眾可多利用。

    捷運延至元旦凌晨二時收班

    民眾搭捷運至紅線R6凱旋站，出站即可抵達跨年會場，捷運屆時將延長營運時間至元旦凌晨二時，且加密班次至三分鐘一班，班次密集且快速。

    熱區兩輕軌站十七時後不服務

    高市府預期跨年人潮眾多，考量C4-凱旋中華站、C5-夢時代站緊鄰會場，為確保熱區人潮安全，熱區兩輕軌站C4-凱旋中華站、C5-夢時代站，配合人流管制十七時後不提供服務，要利用輕軌進出會場的民眾，需由前後站C3-前鎮之星站或C6-經貿園區站上下車。

    橘線文化中心站免費接駁車

    捷運散場疏運將延長營運至元旦凌晨二時，輕軌延長營運時間至元旦凌晨一時卅分，行經會場的市公車路線，包括小港幹線（69）、三多幹線（70）、林園幹線（紅3）延長營運至凌晨一時，台鐵也加開北上五班次列車及南下三班次列車。

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