壽山動物園重新開幕 民眾搶入園

壽山動物園重新開園，高雄市長陳其邁（中）與人行動物玩偶、小朋友合影。（記者李惠洲攝）

2022/12/17 05:30

歷經518天改建 昨起至明年1/20試營運 採預購門票制

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歷經五一八天、斥資五點五億元改造，壽山動物園昨早九點重新開園試營運，首日預購門票銷售一空，三大改造亮點有空中漫步長廊、動物自由之地、親子同樂天堂，讓人耳目一新。

高市國小以下學童免費入園

讓動物逐步習慣人群，確保良好遊園品質，壽山動物園至明年一月廿日前試營運期間，採預購門票制，平日限額兩千張、假日三千張，票價維持全票四十元、半票廿元；高雄市國小（含）以下學童免費入園。

觀光局長周玲妏強調，壽山動物園的全票四十元，全台最便宜，可至壽山動物園官網完成註冊後預約入園時段，也可到7-11ibon或kkday購票。

新增空中漫步長廊 串聯各展區

全新的壽山動物園新增「空中漫步長廊」，從空中串聯動物園展區，遊客可穿梭於動物棲地之上，一探動物的日常生態，原本的入口大門廣場改造為「親子同樂天堂」。

動物的家園則以生態友善角度重新規劃，減少視覺屏障，並增設山形展場等空間，四隻台灣黑熊各自有獨立展示間；原本黑猩猩居住的鐵籠，則變身「光室咖啡」，預計明年營業。

搶得頭香的歐女士說，她和老公擔心塞車，早上七點多就來排隊，很期待看看壽山動物改造後的樣貌。

「空中漫步長廊」從空中串聯動物園展區，遊客可穿梭於動物棲地之上。（記者葛祐豪攝）

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