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    OPEN大氣球今遊行 時代大道周邊交管

    「2022OPEN！大氣球遊行」今天下午在時代大道登場，周邊將進行交管。（翻攝陳其邁臉書粉專）

    「2022OPEN！大氣球遊行」今天下午在時代大道登場，周邊將進行交管。（翻攝陳其邁臉書粉專）

    2022/12/17 05:30

    上午八點半起管制 會場不提供停車位 汽機車均禁入 加強拖吊

    〔記者黃佳琳、黃旭磊／高雄報導〕「2022OPEN!大氣球遊行」今天下午在時代大道登場，高市府交通局除啟動交通管制措施外，並提醒此次活動會場不提供停車位，已協調捷運、輕軌加開班次，鼓勵民眾多加運用。

    今年有16顆超人氣巨大造型氣球齊現身

    因疫情已連續停辦兩屆的夢時代大氣球遊行，今年將會有十六顆超人氣角色的巨大造型氣球齊現身；由於過去幾次氣球遊行總吸引大批親子人潮，交通局今天上午八點半起陸續啟動交管，管制範圍包含中華五路（正勤路至舊凱旋四路）、時代南一路、南二路、南三路、成功二路北上慢車道（擴建路至台糖物流園區），除時代大道之外，預計於傍晚六點半起陸續解除管制。

    維護行人安全 四處YouBike租賃站暫停營運

    為維護管制區內行人安全，時代大道四處YouBike租賃站暫停營運，管制區內的居民及商家車輛向員警出示證明即可進入，除緊急救護車輛及公務車輛外，其他汽機車均禁止進入，將加強拖吊。

    交通局強調，管制區內不提供停車位，民眾可先將車輛於捷運小港機場站、凹仔底站、市議會（舊址）站、左營站、都會公園站旁停車場停車，再轉搭捷運往返會場。

    此外，南橫公路高雄天池至台東向陽路段，公路總局預估今天十七日凌晨氣溫下降可能導致路面結冰，已派駐梅山口、天池及埡口哨保全人員加強巡邏，如遇結冰即刻啟動應變措施，若嚴重結冰影響通行安全，不排除實施預警性封閉。

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