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    首頁　>　高雄市

    百工百業挺陳其邁 喊衝破百萬票

    「百工百業挺其邁暨中央地方作伙拚 民主台灣大步行」活動，會場擠近三千人。（記者葛祐豪攝）

    「百工百業挺其邁暨中央地方作伙拚 民主台灣大步行」活動，會場擠近三千人。（記者葛祐豪攝）

    2022/10/16 05:30

    後援會成立 高雄展覽館擠近3000人 陳其邁端政績：再拚4年 高雄將超越台北市

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕力拚連任的高雄市長陳其邁，昨天成立百工百業後援會，近三千人擠爆高雄展覽館會場，行政院蘇貞昌院長、副院長沈榮津均到場助講；百工百業會長蘇有諒喊出「衝破百萬票」；陳其邁則細數政績，呼籲選民讓他再拚四年，高雄起飛。

    蘇貞昌、沈榮津站台助講

    約三百名各產業後援會代表昨天依序上台，由陳其邁授予戰旗。後援總會總會長蘇有諒並高喊「大家全力支持陳其邁連任，衝破百萬票」。

    陳其邁：高雄競爭力 已是六都第二

    陳其邁細數防疫、經濟、社福、教育、交通、挺青年等各項成績，這兩年關關難過關關過，根據雜誌調查，高雄競爭力原本墊底，今年提升到六都第二名，「再給我四年時間，高雄即將超越台北市！」

    陳其邁強調，他上任後「校正回歸」，高雄變成一個不一樣的高雄，「高雄做好準備，有最大勇氣，高雄準備起飛」。

    蘇貞昌致詞時表明政府挺十八歲公民權的態度，並感謝陳其邁在副院長任內，對台灣防疫的重大貢獻，並稱讚陳其邁上任後，高雄在各項數據評比都在六都名列前茅，請大家用選票來支持最會做事的市長。

    蘇貞昌也提到蔡英文總統，是最照顧高雄的總統，支持高雄交通建設超過兩千四百億元。

    行政院長蘇貞昌現身百工百業後援會，力挺陳其邁。（記者葛祐豪攝）

    行政院長蘇貞昌現身百工百業後援會，力挺陳其邁。（記者葛祐豪攝）

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