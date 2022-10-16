整建活化 鼓山魚市場10/21重新開張

高雄鼓山魚市場展售中心示意圖。 （取自高雄畫刊）

2022/10/16 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕閒置多年的高雄市鼓山魚市場經過整建後，預計十月廿一日重新開張，可串連駁二、棧貳庫、輪渡站、西子灣，成為農漁精品展售的觀光廊帶，號稱全台最美魚市場，隔鄰的鼓山輪渡站也將人車動線分開，行人從鼓山魚市場進出，機車與單車仍從原候船室進出。

串連駁二、西子灣等 成觀光廊帶

一九一二年打狗港第一期築港工程完工，在現今的鼓山漁港第一船渠開闢運河，並在運河東岸設立打狗魚市場，一九二○年打狗更名為高雄，魚市場也改名為「高雄魚市場」，二戰後再改名為「鼓山魚市場」。

高市海洋局指出，因漁船大型化及魚市場空間不足，遠洋漁業重心轉移到前鎮漁港，鼓山魚市場建築物因臨海而鏽蝕裂化，閒置多年，去年開始整建，包括拆除危老建物、打造水岸觀光廊道、停車場綠美化等等，總經費一億多元。

展現新風貌 號稱全台最美魚市場

高市府為活化鼓山魚市場，曾和高雄區漁會接洽，但漁會態度保守，導致再造計畫延緩，最後漁會釋出空間整建，鼓山魚市場得以展現新風貌。

十月廿一日的開幕從下午四點半開始，將有職棒樂天女孩出席讚聲。另外，進駐的餐飲包括排隊美食、澎湖花枝丸、海鮮、伴手禮、日式居酒屋串燒等，可邊享受美食，邊欣賞夕陽。

高雄鼓山魚市場將重新開張。 （取自高雄畫刊）

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