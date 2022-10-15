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    首頁　>　高雄市

    鐵路地下化4週年 站東路29日通車

    高雄車站旁站東路，將於十月廿九日通車。 （鐵道局提供）

    高雄車站旁站東路，將於十月廿九日通車。 （鐵道局提供）

    2022/10/15 05:30

    〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車昨天滿四週年，緊鄰高雄車站的站東路通車計畫也底定，預計十月廿八日晚十點封路刨鋪、廿九日中午十二點全線開通。

    鐵路地下化 沿線增設7通勤站

    斥資近千億元、費時十年完工的高雄鐵路地下化，於二○一八年十月十三日晚十點廿七分開出最後一班列車，十四日清晨六點切換軌道，宣告地下化正式通車。

    鐵路地下化北起高市新左營車站南側，南達鳳山區大智陸橋前，總長度約十五．三七公里，沿線除既有的左營、高雄、鳳山等三站，新增內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等七處通勤站。

    站東路28日晚刨鋪標線 29日中午通車

    台鐵高雄車站站東路通車計畫出爐，預定十月廿八日晚十點，封閉建國與中山、九如與博案兩路口進行刨鋪與標線繪製，廿九日中午十二點正式通車。

    此外，國民黨市長候選人柯志恩提高鐵應延伸至市區，並在南高雄增設第二個車站，近日也引發討論，國民黨議員還準備發起公投提案連署。

    柯提高鐵南延增車站 陳其邁：早定案

    市長陳其邁昨天受訪表示，國民黨執政時期就將高鐵南延計畫定案，如果再重啟開發，以鐵路地下化施工交通黑暗期長達十五年，恐又會引起很多不同的討論，重點是二○一○年國民黨中央執政時，高鐵就已經定案，當時交通部長是毛治國、次長是葉匡時。

    高雄鐵路地下化昨歡度四歲生日，圖為四年前十月十三日晚，台鐵高雄站開出最後一班平面列車。 （資料照，記者王榮祥攝）

    高雄鐵路地下化昨歡度四歲生日，圖為四年前十月十三日晚，台鐵高雄站開出最後一班平面列車。 （資料照，記者王榮祥攝）

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