澄清湖棒球場 打造複合型運動休閒園區

2022/10/13 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府都委會昨審議通過澄清湖棒球場運動休閒園區都市計畫變更案，透過民間資源，合作開發為複合型運動休閒園區。

澄清湖棒球場自一九九九年啟用，是全台四座A級棒球場之一，可容納兩萬名觀眾，中華職棒第六隊台鋼雄鷹落腳高雄，將以澄清湖棒球場為主場。

因此，高市府參考國內外棒球園區案例，如日本東京巨蛋、樂天桃園棒球場運動園區規劃，引入商業設施，透過民間資源，合作開發複合型運動休閒園區。

主持都委會的副市長林欽榮表示，澄清湖棒球場鄰近捷運黃線Y3、Y4站，可透過融合既有棒球場營運型態，及捷運聯合開發建設契機，結合TOD（大眾運輸導向開發）場站發展，以棒球場為核心，引入商業設施，串聯澄清湖水岸湖景、觀光遊憩、長庚醫院醫療及捷運建設等資源，打造澄清湖棒球場運動休閒園區，活化場館設施。

都發局說，澄清湖運動休閒園區總面積十九．一七公頃，主要計畫將公園用地、機關用地、車站用地及社教用地，變更為捷運開發區及運動休閒專用區；細部計畫則因應未來發展需求，擬定二．一三公頃捷運開發區、八．三一公頃運動休閒專用區，及八．七三公頃停車場、公園用地（兼供滯洪池使用）等公共設施用地。

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