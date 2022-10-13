海線四區潮旅行 8路線23日啟程

搭乘觀光舢筏，體驗舊時傳統拉吊罾的捕魚方式，了解二仁溪的整治過程與歷史。（高雄市觀光局提供）

2022/10/13 05:30

遊覽梓官、彌陀、永安、茄萣 即日起開放線上報名

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄海線旅遊正夯，市府觀光局推出「二○二二海線潮旅行」，於北高雄的海線梓官、彌陀、永安、茄萣四區，規劃八條深度遊程，將從十月廿三日啟程，即日起開放報名。

遊程探索漁村文化及自然生態

觀光局長周玲妏表示，北高雄海線的梓官、彌陀、永安、茄萣四區，有豐富漁村文化及自然生態景觀，今年秋天特別推出「海線潮旅行」，帶大家探索海線深度遊程及主題活動，走訪漁村、品嚐小吃，並體驗各式趣味DIY。

八條深度遊程各有特色，有專為饕客設計的「海岸線狂潮正熱in」，帶遊客吃遍漁村人家的古早味下午茶；喜愛探索秘境，可選擇「興達發電廠跟著魚班長補魚趣」；「漯底山戀戀小漁港」則以單車漫遊，適合喜歡大自然戶外運動的遊客；「飛鳥魚海雙濕路之旅」則可走訪永安濕地與茄萣濕地。

另有「茄萣仔滔海人有態度之旅」，可搭乘舢筏船遊二仁溪；虱目魚故鄉彌陀的 「彌彌知音魚香回味之旅」；梓官漁村的「觀星聽海夜宿漁村」；最終場「海之味high趴潮旅」，則走訪蚵子寮漁港及梓平社區剝毛豆體驗，在海邊小市集聽音樂喝咖啡，感受濃濃的海洋漁村風情。

另15人以上組團出遊 車資補助

觀光局說明，今年八月推出高雄海線潮旅行團體補助計畫，已吸引超過百團遊客至海線四區旅遊，只要十五人以上，造訪指定景點並在當地用餐，就能申請每團車資補助四五○○元，目前補助計畫持續進行中。詳洽官網，網址https://www.accupass.com/go/khhtravel。

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