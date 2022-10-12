兩年拚四年 陳其邁：施政不分藍綠 弭平城鄉差距

高雄市長陳其邁兩年拚四年，強調施政不分藍綠，彌平城鄉差距。（記者葛祐豪翻攝）

2022/10/12 05:30

鋪平眷村道路、照顧原鄉部落 並大力建設仁武、大社、鳥松等地

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天是高雄市議會本會期總質詢最後一天，面對議員詢問「這兩年做了些什麼？ 」市長陳其邁（見圖，記者葛祐豪翻攝）說出心裡話，強調兩年拚四年過程中，施政不分藍綠，弭平城鄉差距。

實實在在做事 解決民眾困難

昨天最後一位總質詢的民進黨議員黃文益，以雜誌上個月公布的首長施政滿意度為例，指陳其邁今年進步了九名，高雄市在縣市競爭力的排名，更躍升為六都第二， 他詢問陳其邁:「這兩年做了些什麼？那些最滿意？對未來有何期許？」

感謝市府同仁從防疫到治水 一步步推動

陳其邁回答說，這兩年拚四年，市府同仁都很辛苦，會繼續努力繼續打拚，也感謝市府同仁從防疫、治水等市政建設，一步步推動，「實實在在的做事情，解決民眾的困難」。

卅幾年沒解決的道路鋪平 一口氣解決了

陳其邁強調，他是在地子弟，在高雄長大，有共同感情，在施政上不分藍綠，在眷村包括果貿、崇實、鳳山、岡山等，都一視同仁，「卅幾年沒解決的道路鋪平，只要到果貿看就知道，市府一口氣就解決了」。

針對偏鄉民眾，陳其邁特別提到前天到小林夜祭，幾乎每年都去，不管是桃源、茂林、那瑪夏的部落，市府都要照顧到。

陳其邁指出，在預算的分配上，希望對弱勢、發展較困難區域加大力道，像仁武、大社、鳥松、林園等地，在城市邊緣，工業區也較多，市府就大力建設，讓城市發展更均衡。

市區興建輕軌 加速產業轉型

市區方面，陳其邁表示捷運路網包含輕軌的興建，能串聯城市交通；此外，加速高雄產業轉型，也帶來更多優質的就業機會。

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