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    林園濕地 倒立水母提早到且爆量

    倒立水母提早到且爆量，一張A4紙就有三、四百隻。 （陳俊強提供）

    倒立水母提早到且爆量，一張A4紙就有三、四百隻。 （陳俊強提供）

    2022/10/11 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海洋濕地公園倒立水母今年來得特別早，最近短短幾天爆量到上萬隻，一張A4紙就有三、四百隻。林園愛鄉協會理事長陳俊強指出，倒立水母大發生與大量抽取養殖水，水螅體爆量增加有關，若能穩定供應水源，水母最快明年就能過暑假。

    倒立水母九月中旬出現海洋濕地公園入水口溝渠，難得早到，更令人驚奇的是，短短幾天就衝破萬隻，且因高度聚集在狹小入水口溝渠，更顯密密麻麻；目前以比一元硬幣還小、直徑約○．五公分的最多，最大的已有十至十五公分，但數量非常少。

    陳俊強說，七、八月間穩定地從養殖場、海釣場抽取水源，研判是抽水量增加，水螅體跟著增多，造成大發生。

    他指出，目前觀察到養殖廢水的循環利用與水母生長有高度關聯，水母今年六月間崩盤式下降時，當時滯洪池水溫高達攝氏卅九度，如果能再增加一條抽水管線，或以其它方式，讓水溫保持在水母生存極限卅五度，水母就算白化也不至於死亡，水母就能度過暑假。

    水母暴增吸引遊客入園，又出現民眾以樹枝翻動正在行光合作用的水母，或拿麵包餵魚造成魚群擾動，這些舉動恐造成水母受傷，或影響其生存環境，志工將加強宣導。

    倒立水母為海洋濕地公園生態特色。（記者洪臣宏攝）

    倒立水母為海洋濕地公園生態特色。（記者洪臣宏攝）

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