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    首頁　>　高雄市

    輕軌「龍貓隧道」助攻 陳昇開唱吸人潮

    黃志偉（左起）、蕭言中及陳昇開唱。（記者黃旭磊攝）

    黃志偉（左起）、蕭言中及陳昇開唱。（記者黃旭磊攝）

    2022/10/09 05:30

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕國慶連假第一天，高雄輕軌最美一·二公里「龍貓隧道」試營運湧現搶拍人潮，而高美館「夢河—陳昇X黃志偉X蕭言中三人展」開幕，陳昇在軌道旁彈唱經典歌曲，歌聲融合軌道聲讓歌迷陶醉。

    高美館夢河開幕 輕軌直達

    輕軌C廿台鐵美術館站至C廿四愛河之心站試營運免費搭乘，遊客下車直接走進高雄市美術館KSpace高雄實驗場參觀，而陳昇、黃志偉、蕭言中及高雄市副市長史哲昨天下午為展覽揭幕，邀請遊客即日起至十二月四日參觀歌手、漫畫家聯袂創意。

    「送你到火車頭…」，陳昇吟唱名曲「純情青春夢」，成熟悠揚歌聲傳蕩圓形廣場，吸引上百名歌迷聆聽，而畫作透露兩年多疫情期間，閉門反思心境，主題「夢河」即取自歌詞「夢是一條河」意境。

    歌聲、漫畫聯展 遊客陶醉

    黃志偉說，展覽命題源自陳昇一句「展名就叫作『夢河』吧」，畫作攸關男人、慾念與時間之夢，時間一直是孩子氣的敵人，三人不想長大，透過創作特權，在看似詩意「夢河」中，以畫帶入些許情色感俏皮。

    高雄市美術館長李玉玲表示，二○二○年嚴峻疫情突如其來， 三人緩下步伐，陳昇年輕時就懷有畫家夢，而黃志偉個展以當代繪畫多元層次呈現故鄉民俗信仰，老朋友蕭言中則在「二○二○蕭言中．指劍畫派禪武」中以繪畫技法中融合武術與禪學，決議共辦聯展。

    國慶連假首日，高雄輕軌最美的「龍貓隧道」湧現搶拍人潮。（記者黃旭磊攝）

    國慶連假首日，高雄輕軌最美的「龍貓隧道」湧現搶拍人潮。（記者黃旭磊攝）

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