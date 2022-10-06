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    雙十連假活動滿檔 訂房率9成

    台灣設計展「設計中島」開放登島；好逛、好玩，又好拍。 （市府提供）

    台灣設計展「設計中島」開放登島；好逛、好玩，又好拍。 （市府提供）

    2022/10/06 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕延續暑假人氣，高雄十月照樣很熱鬧，包括台灣設計展、輕軌龍貓隧道、左營萬年季、寶來溫泉季等，吸引大批遊客不斷湧進；高市觀光局昨指出，雙十連假訂房率粗估近九成，國際連鎖酒店甚至連假第一天已宣告「滿房」。

    星級酒店 連假首日已客滿

    觀光局指出，繼熱氣球後，十月份活動一籮筐，七至十日有左營萬年季、七至廿三日的台灣設計展、十五至十六日衛武營高雄城市野營、廿二至廿三日鳳山大東公園懷舊復古野餐、正進行中的寶來溫泉季等，精彩活動一波波。

    龐皮歐住的萬豪酒店更是滿房

    觀光局說，因應雙十連假，各飯店也紛紛推出雙十連假優惠住房專案，搶攻這波商機，根據業者估算、連假訂房率平均已逾八成、往九成邁進，日前美國前國務卿龐皮歐下榻的高雄萬豪酒店，更在連假第一天達到「滿房」。

    觀光局長周玲妏分析，十月高雄天氣秋高氣爽、最適合旅遊，搭配多項人氣爆表活動，以及飯店業者推住宿優惠，成功吸引遊客前來。

    來高雄搭龍貓輕軌、嚐必比登美食

    周玲妏強力介紹蓬萊商港區設計中島的台灣設計力、及近期人氣超夯的龍貓輕軌、高捷橋頭糖廠站人氣貓咪站長「Mikan蜜柑」、米其林必比登在高雄選出的好味道，歡迎遊客來高雄看看。

    觀光局補充，搭配台灣文博會與台灣設計展在高雄首次推出的高雄幣，以城市幣概念讓民眾更易融入活動，也搭配飯店業提供高雄幣專屬住房優惠，更多旅遊與住宿優惠資訊，可上高雄旅遊網查詢。

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