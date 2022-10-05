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    首頁　>　高雄市

    輕軌C20~C24今啟航 陳其邁將試乘

    高雄環狀輕軌路網示意圖

    高雄環狀輕軌路網示意圖

    2022/10/05 05:30

    交通部前天發營運許可函 今下午3點舉行啟航典禮 C21A至C24站 12/18前免費搭

    〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕高雄環狀輕軌二階C20（台鐵美術館站）至C24（愛河之心）路段，交通部正式發營運許可函，今天試營運通車；市府昨晚也宣布C21A（內惟藝術中心站）至C24站至十二月十八日前免費搭乘。

    民眾可於今下午5點過後搭乘

    輕軌C20至C24站於九月廿五日履勘，經改善後申請營運許可，交通部前天正式函復准予營運。市府於今天下午三點舉辦啟航典禮，市長陳其邁將試乘體驗。

    啟航典禮後，民眾可於今天下午五點過後搭乘，市府昨晚也宣布推出C21A至C24站，於今年十二月十八日前都可免費搭乘。今天起輕軌服務範圍由廿六站增為卅一站。

    輕軌服務範圍 從26站增為31站

    輕軌延伸路段行經的中華一路、裕國街、龍德路、南屏路、龍文街、博愛一路等六處路口，汽機車一律禁止左轉。

    葉匡時：韓國瑜暫停輕軌 是為傾聽民意

    陳其邁日前以「敗部復活」形容輕軌二階C20至C24路段的興建，前副市長葉匡時反批「亂扯」，指當時韓國瑜暫停輕軌，是為了傾聽民意，提出許多規畫方案，才有後來成果。

    國民黨市長參選人柯志恩陣營強調，韓國瑜任內針對輕軌爭議路段舉辦五場公聽會、廿場專家委員會，採納民意通盤評估，綠營卻翻臉不認帳。

    鄭光峰：藍把輕軌停工變政績 混淆視聽

    對此，高市議會民進黨團總召鄭光峰說，葉匡時簡直胡扯，把「輕軌停工變政績」，根本是混淆視聽、藉機收割。

    陳上任提優化方案 輕軌敗部復活

    陳其邁競辦發言人高閔琳強調，高市府早於二○一八年七月公布輕軌路線北移美術館等規劃方案，但當年十二月廿五日韓國瑜就職市長即宣布停建，直到陳其邁上任後，提出九大優化方案，才讓輕軌「敗部復活」。

    捷運局：韓國瑜停建 基層無所適從

    捷運局表示，當時捷運局舉辦多場公聽會及專家學者委員會，會中建議輕軌原路線應續建的結論，但韓市府當時並未做出決策，不料，後續更發文核定大順路段停工，導致輕軌停擺，當時市府的決策不明，讓捷運局基層同仁感到無所適從與深深挫敗。

    輕軌C20~C24站獲營運許可，今起試營運。（記者葛祐豪翻攝）

    輕軌C20~C24站獲營運許可，今起試營運。（記者葛祐豪翻攝）

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