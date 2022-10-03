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    本報民調》逾九成泛綠 支持陳其邁 八成七藍營 力挺柯志恩

    本屆高雄市長補選 下屆動向

    本屆高雄市長補選 下屆動向

    2022/10/03 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨徵召前立委柯志恩挑戰尋求連任的高雄市長陳其邁，並展開大型造勢拉抬聲勢。據本報民調顯示，陳其邁的支持度仍大幅領先柯，進一步交叉分析，有超過九成泛綠支持者力挺陳其邁，而上次高雄市長補選投給陳其邁的選民，高達八十一．一七％願意繼續支持陳連任；柯則獲八成七的泛藍選民支持。

    補選投邁 逾八成支持連任

    本報最新民調顯示，年底高雄市長選舉，陳其邁支持度五十二．○一％、柯志恩廿．三％，雙方差距卅一．七一個百分點，另兩位無黨籍參選人鄭宇翔、曾尹儷支持度分別為一．一二％及二．一五％，另有廿四．四二％尚未決定。

    根據交叉分析，上次高雄市長補選投給陳其邁的選民，高達八十一．一七％願意繼續支持陳，僅四．九七％轉向柯志恩，十三．三二％未決定；上次投給國民黨李眉蓁的選民，八十七．三七％力挺柯志恩，僅三．一六％轉向陳其邁，七．三七％未決定。不論藍綠，皆極少數會轉投另兩位無黨籍參選人。

    在政黨傾向部分，高雄市民進黨（泛綠）的支持度為卅三．五八％、國民黨（泛藍）為十．八五％、民眾黨為三．一八％、時代力量○．六五％、一．二二％支持其他政黨、五十．五一％不偏任何政黨。

    以政黨傾向進行交叉分析，民進黨及泛綠支持者有九十．二五％支持陳其邁、一．三九％要投柯志恩、八．三六％尚未決定。國民黨及泛藍支持者有八十七．○七％力挺柯志恩、九．四八％轉向陳其邁、三．四五％尚未決定。

    表態不偏任何政黨選民中，陳其邁的支持度為卅七．七八％、柯志恩為十七．五九％、卅九．六三％尚未決定，另兩位無黨籍參選人的支持度均不到四個百分點。第三勢力方面，民眾黨支持者有四十一．一八％支持柯志恩、廿三．五三％挺陳其邁；時代力量支持者有五十七．一四％支持陳其邁，沒人表態挺柯志恩。

    民調趨勢顯示，陳其邁、柯志恩都能有效鞏固自家陣營支持者，陳甚至比柯更能鞏固基本盤，而在高雄市藍綠基本盤差距超過廿個百分點，加上表態中立的選民中，陳其邁的支持度也大幅領先，整體情勢藍營居不利地位。

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