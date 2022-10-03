本報民調》陳陣營：邁兩年拚四年 市民肯定 柯志恩：930造勢後 漸為市民接受

民進黨高雄市長陳其邁陣營表示，從民調顯示市民對陳其邁「兩年拚四年」的高度肯定；國民黨高雄市長參選人柯志恩則認為，歷經九月卅日大造勢後，她已逐漸為市民所接受。（記者方志賢攝、資料照）

2022/10/03 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕對於本報的民調結果，爭取連任的民進黨高雄市長陳其邁陣營表示，從民調的支持度和看好度，顯示市民對陳其邁「兩年拚四年」的高度肯定；國民黨高雄市長參選人柯志恩則認為，歷經九月卅日大造勢後，她已逐漸為市民所接受。

陳其邁競辦發言人高閔琳表示，陳其邁尊重憲法賦予罷免的人民權利和高雄市民的選擇，當選後用「緊緊緊」的速度與態度拚市政，努力為高雄找回失落的兩年。「從民調的支持度和看好度來看，顯示高雄市民對陳其邁兩年拚四年的高度肯定！」

高閔琳強調，陳其邁會持續透過拚市政、貼心服務照顧市民，來爭取尚未表態或支持其他候選人的市民認同，努力爭取最大的支持。

高閔琳也對國民黨陣營和柯志恩「複製韓流」的選舉模式感到遺憾。她說，國民黨利用錯誤資訊操作議題和仇恨、打負面選戰的競選策略，非但對於爭取支持、拉抬民調沒幫助，更讓大學教授柯志恩顯得「跟韓國瑜並無二致」。

對此民調，柯志恩表示，所有民調都會列入參考依據，她從七月以來勤跑高雄各選區，「歷經九月卅日大造勢後，在掃街民眾的反應，都有顯著改變，顯示對於我參選高雄市長，已逐漸為市民接受」，接下來會持續以政見議題及各地宣講，爭取市民的認同。

柯志恩強調，此民調調查的三天中，有一天是她號召支持者的造勢活動，「支持者們都現身力挺了，誰還有空在家裡接民調電話？」她未來會持續努力，凝聚更多渴望翻轉的力量。

柯志恩也提到，根據自己最近的內部民調，發現廿至廿九歲年輕人對她的支持度，有上揚趨勢，顯示青年族群對於她的認同度，有別以往國民黨普遍認知的板塊分佈。

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