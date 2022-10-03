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    首頁　>　高雄市

    本報民調》柯志恩支持者 4成3看好邁當選

    下屆高雄市長勝選看好度

    下屆高雄市長勝選看好度

    2022/10/03 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長選戰，國民黨柯志恩挑戰高雄市長陳其邁，柯陣營雖祭出藍營大頭造勢，試圖拉抬選情，但仍面臨支持度落後頹勢，甚至據本報民調交叉分析，九月底時，表態支持柯的選民中，有超過四成看好陳會當選，甚至比看好柯當選還要多。

    國民黨徵召柯志恩挑戰艱困選區，對決尋求連任的民進黨高雄市長陳其邁，但藍綠差距懸殊，柯志恩面臨苦戰。根據本報最新民調，陳其邁支持度高過柯志恩達卅一．七一個百分點；在看好度上，陳更以六十八．○七％輾壓柯的八．九九％，差距接近六十個百分點。

    交叉分析顯示，柯志恩的支持者中，有四十三．七七％看好陳其邁會當選，僅四十．○八％看好柯志恩當選，十六．一二％沒有意見；陳其邁的支持者中，高達八十九．七二％看好陳其邁會當選，看好柯志恩當選的僅○．七二％，九．五三％沒有意見。

    民調顯示，陳其邁在所有年齡層支持度皆大幅領先柯志恩，在四十歲至四十九歲、五十歲至五十九歲、六十歲至六十九歲、七十歲以上等四個中、高年齡層，陳的支持度皆過半，依序為五十七．九二％、五十四．九％、五十九．二％、五十一．五二％。

    所有年齡層 邁全都贏

    對比陳其邁，柯志恩在上述四個中、高年齡層，支持度依序為廿．三六％、十八．六三％、十七．六％、十一．一一％，雙方支持度差距不小。

    在廿歲至廿九歲方面，陳其邁以四十九．四六％領先柯志恩的廿五．五四％；卅歲至卅九歲部分，陳其邁也以四十二．八六％領先柯志恩的廿三．六六％。另，大多年齡層都有約廿％至廿五％的選民尚未決定，七十歲以上更近四成尚未決定。

    以學歷做交叉分析，陳其邁在國小、國中、高中、大學、研究所及以上等族群，支持度都突破五成，大幅領先柯志恩，陳在研究所及以上學歷的支持度更是一舉突破六成，達六十．八二％；柯在專科學歷族群支持度雖達卅一．三二％，但仍落後陳十二．○九個百分點。

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