文博會週五登場 愛河灣6明星迎客

愛河灣六隻明星裝置藝術提前迎客。 （資料照，本報合成）

2022/08/03 05:30

聊療漂漂河先起跑 台灣設計設計台灣也從即起至10月舉辦 邀遊客參觀6大歷史場景

〔記者黃旭磊／高雄報導〕二○二二台灣文博會本週五啟動為期九天的展覽，愛河灣六隻聊療漂漂河計畫明星提前迎客，「台灣設計設計台灣」也從即日起至十月舉辦，邀遊客參觀六大歷史場景。

文博會首度離開台北 移師高雄

台灣文博會首度離開台北來到高雄舉行，文化部規劃「群島共振」為題，於高流設置礁群主場、嘉義館、馬祖館及工藝館及海豚館展場，並在高雄展覽館設置「文創品牌＆ IP授權」等專業場及遊客選物區。

文化部規劃「群島共振」為題

高雄市副市長史哲說，無所事事小海豹、PP mini小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、塔仔不正經及貓爪抓等六隻「聊療漂漂河」氣球裝置藝術，先後「降落」愛河灣，即日起至十月每晚七點到十一點亮燈見客。

6裝置藝術 每晚7點亮到11點

高雄輕軌串接場館及歷史場景，「聊療號」車身集結六名LINE貼圖巨星，遊客可透過「高雄iBus公車即時動態資訊」APP追車拍照。

「台灣設計設計台灣」於六大歷史場景，各舉辦不同主題的活動，包括哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋、北號誌樓、雄鎮北門、原愛國婦人會館及高雄港史館。

6歷史場景 舉辦不同主題活動

史哲強調，林昆穎、尹立及洪旻宏等數十名策展菁英，會同豪華朗機工、莎妹工作室及水越設計等數十所文創團體扛起文博盛會，邀各地遊客於八月五至十四日（文博會）、八月至十月（台灣設計設計台灣）期間來訪，詳洽文博官網。（https：//creativexpo.tw/）

愛河灣秀出文博會主視覺「群島共振」光效。 （文化局提供）

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