高雄明年總預算1652.6億 淨舉借創12年新低

高雄市長陳其邁（中） 前往議會，報告一一二年度總預算籌編情形，副議長陸淑美（右）要求陳其邁兌現對市民承諾。（記者葛祐豪攝）

2022/08/03 05:30

陳其邁：預算編列重點拚建設和守紀律 淨舉借57.94億 較今年度少1億

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨率團隊赴議會報告明年度總預算籌編情形，總預算案規模達一六五二．六億元，其中歲入一五五○．六六億、歲出一六○八．六億，歲出和歲入雙雙創新高，淨舉借為五十七．九四億元，則連續十二年下降。

歲出、歲入均創新高

市長陳其邁強調，明年度總預算編列重點第一是力拚建設，歲出總額較上年度增加九十四．一億元；資本門比例則達十九．九％，較上年度增加二．九四％，力拚重大建設不停歇；第二是堅持紀律，淨舉借預算續創新低，較上年度減少一億元，持續創縣市合併後歷年新低。

歲出資本門增加 主要捷運等建設

高雄市明年度總預算歲出的預算配置，資本門約三二○億元，比去年增加六十三．二億，是十年來新高。

主計處長李瓊慧指出，歲出資本門增加主要包括捷運黃線、環狀輕軌、捷運岡山路竹延伸線、路平與公園及防洪等基礎建設等；歲出經常門增加部分，主要是配合軍公教人員調薪。

財政局：舉債空間還有947億

歲入部份，財政局長陳勇勝說，明年度總預算的稅課收入增加七十四．六億，淨舉借部分則為五十七．九億，連續十二年下降；高雄市目前舉債金額二六二○億，舉債空間還有九四七億。

議會8/4開議 9月中審查總預算

議會將於八月四日開議，預計九月中開始審查明年度總預算，昨與會的副議長陸淑美要求陳其邁兌現對市民承諾，及落實後疫情的振興經濟。國民黨議員邱于軒質疑，陳其邁是「小英男孩」，中央才會給高雄市那麼多錢；陳其邁則強調，市長多幫市民爭取經費，是天經地義的事。

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