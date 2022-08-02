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    原鄉部落數位關懷 企業捐設備

    高雄市府教育局結合華碩文教基金會、台灣IBM、PaGamO幫你優公司及國家科學及技術委員會等資源，共同舉辦原鄉部落，數位關懷活動。（資策會提供）

    高雄市府教育局結合華碩文教基金會、台灣IBM、PaGamO幫你優公司及國家科學及技術委員會等資源，共同舉辦原鄉部落，數位關懷活動。（資策會提供）

    2022/08/02 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕八一原住民族日，高市教育局結合華碩文教基金會、台灣IBM、PaGamO幫你優公司及國家科學及技術委員會等資源，共同舉辦「二○二二原鄉部落，數位關懷」活動，企業捐贈資通訊軟、硬體設備，幫助偏鄉、弱勢族群縮短數位落差，創造數位機會善的循環。

    數位關懷捐贈活動昨在杉林區巴楠花部落中小學舉行，副市長林欽榮、教育局長謝文斌、國科會處長林明仁、華碩文教基金會代表林玉楓、台灣IBM諮詢總經理吳建宏及PaGamO吳哲銘總監出席盛會。

    林欽榮表示，新冠肺炎病毒侵襲全球二年多來，改變民眾的作息方式，疫情高峰期間為避免學生教育受影響，教育局透過「創新教學快易通」、「達學堂」、「U世代島嶼學習樂園（E-game）」等多元管道，將各項學習資源供給有需求的師生。

    他說，在疫情衝擊下，教與學型態必須轉變，線上線下混成式教學成為學習不中斷的重要關鍵，教育局已建置一三○間線上線下學習直錄播教室，及購置三八○○組耳機麥克風和移動式視訊鏡頭，提供教師進行直錄播教學。

    另結合教育部居家學習方案，教育局購置三三一三台行動載具，補助全市低收入戶或居家學習經濟弱勢學童，可借用行動載具返家進行居家數位學習；也引進業界資源，將科技學習帶入校園融入生活。

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