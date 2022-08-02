就任兩年 陳其邁：續拚讓高雄更好

2022/08/02 05:30

各黨大多肯定市長認真做事 綠營打99分、無黨聯盟70分、時力給85分

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁八月廿四日上任將滿兩年，各黨仍多肯定他的認真，綠營認為有九十九分、無黨團結聯盟打七十分、時代力量給八十五分，都跟滿一週年時一樣，藍營上回給及格，這回暫不給分。

新任市府發言人張硯卿表示，感謝各黨團支持與鞭策，陳市長上任以來就以「兩年拚四年」的行動力，與市府團隊努力讓高雄動起來，為了更好的高雄打拚；未來會更努力擴大招商成果、積極推進各項建設進展、完善各種社會福利保障，讓高雄更好。

綠營：疫情展現醫事專業 市民放心

民進黨團總召鄭光峰表示，陳其邁落實產業轉型是非常重要的政績，這兩年碰上疫情展現的醫事專業更讓市民放心滿意，但也因多數心力放在政策推動，與基層互動略顯不足，所以扣一分，但市民都看得到市長認真在做事，可給九十九分。

無黨聯盟：原縣、偏鄉建設要加強

無黨團結聯盟總召朱信強打七十分，他認為陳其邁推動產業轉型、招商引資的成績值得肯定，但在原縣、偏鄉的建設還有努力空間，例如寶來溫泉合法化、向中央爭取提高公糧收購價、及設置大型觀光指標等層面，還要加強。

時力：公民參與公共政策須加深

時代力量議員林于凱維持一年前的八十五分，也提醒陳其邁團隊在引進高端產業外，別忘記照顧基層勞工權益與生機，讓高雄勞工在產業轉型中一起提升，例如長照、保母可成立合作社與加強職能訓練，此外在公民參與公共政策還須再加深、加廣。

藍營：暫不給分 建設須觀察成果

國民黨團總召童燕珍上回打六十分及格，這次暫不打分數，她覺得有些市政建設仍須觀察成果、才能判斷效益，路平、燈亮、水溝通等民生面向還有努力空間，部分建設緊緊緊之餘，需兼顧品質。

回顧陳其邁上任百日時，綠營給八十五分、藍營給四十分、無盟給六十分；滿一年時，綠營評九十九分、藍營給六十分、無盟打七十分、時力給八十五分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法