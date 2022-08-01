世界小馬聯盟少棒賽 高雄小將18比○勝美國地主隊

參加小馬聯盟少棒賽的高雄市中正國小，昨再以十八比○擊敗地主隊美國拉雷多隊。（教育局提供）

2022/08/01 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕代表台灣參加美國德州小馬聯盟世界少棒錦標賽的高雄市中正國小棒球隊，廿九日擊敗中美洲多明尼加強隊奪首勝後，昨再以十八比○提前擊敗地主隊美國拉雷多隊，高雄小將如果今再獲勝，明天將爭冠亞軍。

今再獲勝 明爭冠亞軍

首戰以七比五擊敗多明尼加隊奪勝後，高雄小將第二戰對上地主隊美國拉雷多隊，投打與守備表現均佳，尤其小將姜晉堯四次安打，帶動隊友猛烈砲火，順利拿下第二勝。現場也湧入不少僑胞手搖國旗，加油聲不斷。

先攻的高雄小將，首局姜晉錫四壞球保送，開啟得分之門，之後蘇子進安打將姜晉錫送上三壘，因對方投手違規，讓姜晉錫保送本壘，得到第一分；之後高雄小將再靠著對方的失誤，一局上結束，高雄率先攻下三分。

三局上高市兩支安打建功，再下一城；四局上高雄再添一分，五局結束，高雄五比○領先；六局上，姜晉堯高飛一壘安打，再靠隊友的安打火力支援回到本壘，高雄得第六分，接著高雄靠著安打及對手守備頻頻失誤，總共十三人次跑回本壘得分，其中包括姜晉堯一支三分打點安打，終場高雄以十八比○，提前擊敗地主拉雷多隊。

領隊中正國小校長吳軒銘說，高雄小將行前受到大家滿滿的祝福，因此全力以赴爭取勝利。

姜晉堯五次打擊、四次安打，帶動高雄小將得分關鍵。 （教育局提供）

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